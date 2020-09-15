İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Fatih tablosu gerginliği

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin eylül ayı oturumunda tartışmalar yaşandı. AKP ve İyi Parti arasında 'ittifak' atışmasının yaşandığı oturumda masraflarıyla birlikte yaklaşık 900 bin sterline alınan Fatih Sultan Mehmet'in tablosuna yönelik 'israf' eleştirisine CHP, 2012 yılında İBB’ye 10.5 milyon sterline mal olan Kore gezisini gündeme getirerek yanıt verdi.

CHP’li Doğan Subaşı “AKP ne hakla hangi yüzle bize israftan bahsediyor, hayretle karşılıyorum” dedi. Mecliste 5 dosya da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzası ile veto edilerek meclise iade edildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İBB Meclisi'nin Eylül ayı oturumlarının ilk bileşimi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında pandemi önlemleri nedeniyle Yenikapı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. İlk bileşimde; AKP, MHP, İyi Parti, CHP grup başkanvekilleri gündeme ilişkin konuştu. İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Goebbels'in “Yalanı yeteri kadar tekrar ederseniz halk inanır” sözünü hatırlatarak “Umarım iktidardakiler Goebbels gibi düşünmüyordur. Yalanla devlet yönetilmez, yalanla halkın hayatı ile oynanmaz” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da, “Goebbels'in tanımı İstanbul'un 1.5 yılının tanımıdır” diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 500 günlük performansını değerlendireceğini söyledi.

AKP’li Göksu: İstanbul'da yönetim kuraklığı yaşanıyor

Göksu “İstanbul yönetim kuraklığı yaşıyor” nitelemesi yaparak İstanbul'un CHP'li yönetim tarafından geriye doğru götürüldüğünü savundu. Bunu her meclis oturumunda örnekleri ile açıklayacağını söyleyen Göksu, İSMEK'ler hakkında konuştu.

İBB'nin İSMEK'leri yavaş yavaş kapatmak için uğraştığını belirterek “AKP döneminde 19 bin 457 kurs, CHP döneminde 6 bin 339'a düştü. 3 bin 60 olan öğretmen sayısı 986'ya düştü. Deprem bahanesi ile birçok kurs kapatıldı. CHP kendini toplum mühendisliğine adamış bir partidir. ‘Biz Anadolu kadınının ilim irfan sahibi olmasını istemiyoruz' deyin açıkça, yüreğiniz yetmez” dedi.

Göksu, AKP'nin CHP'nin hiçbir projesine engel olmadığını 1.5 yılda 12.5 milyarlık borçlanma yetkisi verdiklerini de söyledi.

“Ya bizimle ittifak yaparsanız ne olur?"

Göksu, İyi Partili Özkan'ın konuşmalarının içeriğini eleştirerek şunları söyledi:

"Başlıyor Cumhurbaşkanımızdan, başlıyor Maliye Bakanımızdan… Siz ne Cumhurbaşkanımızın ne Maliye ve Hazine Bakanımızı anlayacak kapasiteye sahip değilsiniz.

Arkadaş, ‘Büyüklere çatarsam meşhur olurum' diye düşünüyor. Bundan sonra konuşmalarınızı cevap vermeye değer bulmuyorum. Bundan sonra da cevap vermeyeceğim. İstediğiniz kadar kendiniz çalın kendiniz oynayın. Ama bir şey söylüyorum; siyasette yarın bizimle ittifak yaparsanız ne olacak?"

“Meral Akşener'in evlatlarıyız"

Özkan da siyasette yeni olmadığını daha önce AKP'den teklif aldığını ancak kabul etmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Benim düşünce yapım mürşitlik alemi içinde mürit olmak değil. Ben sorgulayan analiz eden kafa yapısındayım. Bu kafa yapısında olmasaydım AKP'de siyaset yapardım. Biz Ak Parti'nin en güçlü olduğu dönemde bakanlık teklifini kabul etmeyen iradesine ipotek koydurmayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evlatlarıyız. 28 Şubat'ta siz masaların altında saklanırken masaya yumruğunu vuran Cumhuriyet kadınıdır Meral Akşener.

‘Harun olmaya geldiler karun oldular' diyen Kurtulmuş'u kurtarmış olabilirsiniz. İYİ Parti, ülkeyi fabrika ayarlarına, güçlendirilmiş parlamenter sisteme tekrar dönebilmesi için çalışıyor. İki siyasi parti yüzde 40'ları bulamıyor. Yüzde 15'lere dayanmış İYİ Parti'yi yanlarına alarak yüzde 50'nin üzerine çıkabilmenin hesabını yapıyor. Ama bilin ki Millet İttifakı, büyük Millet İttifakı'na doğru gidiyor. Ve yol yakın, gidişiniz çok yakın."

“Bize teşekkür etmelisiniz"

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da Göksu'nun eleştirilerine yanıt verdi. 162 İSMEK'in 67 adedinin AKP'li ilçe belediyeleri tarafından binalarının geri istendiğini belirterek “Bizim kapatma derdimiz yok. İSMEK konusunda samimiyseniz bu durumu gözden geçirin, İSMEK'i yaşatalım” diye konuştu.

İBB'nin aldığı kredilerle ilgili de “Göreve geldiğimizde karşımıza çıkan en büyük sorun durdurulan 14 metro hattıydı. Başkanımız yeniden başlatmak için kredi buldu, siz de onay verdiniz. ‘Bizim bulamadığımız krediyi siz buldunuz' diyerek teşekkür etmelisiniz. 4.8 milyar da geçmiş dönemin borçları ödendi. Sizin borçlarınız demiyorum devlette devamlılık esastır, tabi ki ödenecek” dedi.

“Kore gezisine 10.5 milyon sterlin harcandı"

Subaşı, oturum sırasında AKP'li Meclis Üyesi Ahmet Rasim Yücel'in İBB tarafından satın alınan Fatih tablosuyla ilgili daha önce verdiği soru önergesini hatırlatarak yaptığı ‘israf ve sahte’ iddiasına da örnekle yanıt verdi.

Subaşı, tablonun 770 bin sterline satın alındığını masrafları ile birlikte rakamın yaklaşık 900 bin sterline çıktığını söyleyerek “AKP ne hakla hangi yüzle bize israftan bahsediyor, hayretle karşılıyorum” dedi ve 2012'de İBB'de Kore ile yapılan protokolü anlattı.

Subaşı şöyle devam etti:

"İBB ile 250 bin nüfuslu bir Kore belediyesi protokol imzalıyor. Kore'de Türk kültürünün Türkiye'de Kore kültürünün tanıtımı yapılacak. Normalde her ülke kendi masrafını karşılar. Ama burada öyle olmuyor tüm masrafları İBB ödüyor. İstanbul'daki etkinlikler için 2 milyon 300 bin sterlin masraf yapılıyor. Kore'deki etkinlikler için 7 milyon 750 bin sterlin harcanıyor. Toplam yaklaşık masraf 10.5 milyon sterlin. Bu paraya 10 tane Fatih tablosu satın alınır.

Kore'de 507 kişi beş yıldızlı otelde kalıyor. 356 kişiye uçak bileti alınıyor. Bunu okudukça midem bulandı, kimler gitmiş diye bakmadım. Ülkenin tanıtılması için 10 değil 100 milyon sterlin de harcanır. Ama masraflara bakıyorum; Kore'de şarkı söyleyen sanatçının taksi parasını bile İBB vermiş. Yangın tüpü alınmış. Bu millet bundan yoruldu. Üniversite mezunu 2 kişiden biri işsiz. Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizin nedeni bu. Her şey kanuna uygun olabilir ama bu israftır."

5 veto

Oturumda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilen 5 dosya yeniden görüşülmek üzere tekrar ilgili komisyonlara havale edildi.

Başakşehir Sular Vadisi'ndeki yapıların 10 yıllığına Başakşehir Belediyesi'ne tahsisi, Beyoğlu Örnektepe'deki parkın 25 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisi, Üsküdar ve Pendik'teki İBB mülkiyetindeki parsellerin satışı, KİPTAŞ'a ait Başakşehir'deki arazinin kültürel tesis alanından yeşil alana alınması, İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe ilişkin geçtiğimiz aylarda oy çokluğu ile alınan kararlar tekrar görüşülecek.