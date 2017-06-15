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Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde Berberoğlu'nun tutuklanmasına protesto

‘‘Biz de adalet istiyorduk, bir türlü tecelli etmemişti”

15 Haziran 2017 20:56

CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin CHP’li Meclis üyeleri ‘adalet’ yazılı dövizler açarak meclis oturumunu terk etti. "Adalet istiyoruz" sloganları atan CHP’li meclis üyelerine, AKP sıralarından ‘‘Biz de adalet istiyorduk, bir türlü tecelli etmemişti” şeklinde yanıt geldi. CHP’li üyeler "Öç alıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.  

"Sadece gazeteci olsaydı böyle bir yargı sonucu çıkmazdı"

CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, meclis toplantısında gündem dışı konuşmak için söz alarak Enis Berberoğlu'nun mahkeme tarafından tutuklanmasını eleştirdi. Gülsever, “Hepimiz biliyoruz ki Enis Berberoğlu sadece gazeteci olsaydı böyle bir yargı sonucu ortaya çıkmazdı. Dün Enis Berberoğlu böyle bir ceza aldıysa, bunun tek sebebi onun gazeteciliğinin yanı sıra CHP milletvekili olmasıdır. Bu cezayı verenler akıllarınca CHP’yi Enis Berberoğlu üzerinden cezalandırarak toplumda CHP imajını zedeleyecek bir algı yaratmaya çalışıyorlar, hınç almaya gayret ediyorlar” dedi.

“CHP’liler yıllardır bu ülkede çok işkenceler gördü, cezalar aldı, arkadaşlarımız darağaçlarına gönderildi. Biz yolumuzdan dönmedik. Bilsinler ki sonuna kadar da dönmeyeceğiz” diyen  Gülsever konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Dünyadaki hiçbir siyasi iktidar polisin, askerin, yargının gücünü arkasına alarak, onların toplum üzerinde kurduğu baskı ve zulüm ile kendi siyasal iktidarlarını kalıcı ve uzun süreli olarak yaşamamışlardır. Bunun örneklerini yakın zamana kadar gördük.”

CHP'den "öç alıyorsunuz" tepkisi

Gülsever’in konuşmasının ardından ‘adalet’ yazılı dövizler açan meclis üyeleri salonu terk etti. Bazı üyelerin ‘adalet istiyoruz’ şeklindeki ifadelerine AKP sıralarından ‘‘Biz de adalet istiyorduk, bir türlü tecelli etmemişti” şeklinde yanıt geldi. Bu yanıta CHP’li üyeler ‘öç alıyorsunuz’ diyerek tepki gösterdi. Meclis oturumunu takip etmek üzere az sayıda meclis üyesi salonda kalırken, CHP grubu salondan ayrıldı.  

"Herkesin yargı kararına saygı duyması gerekir"

CHP grubunun ayrılmasının ardından kürsüye gelen AKP Grup Başkanvekili Temel Başalan, mahkemenin Berberoğlu hakkında verdiği kararın gerekçelerini okudu. Başalan, “Bu bir yargı kararı, herkesin yargı kararına saygı duyması gerekir. Gülsever’in konuşmasından sonra CHP’li meclis üyelerinin bizim konuşmamızı dinlemeden çıkmaları kendileri açısından bir adaletsizliktir' dedi. İBB Meclisi, AKP'li üyeler ve az sayıdaki CHP'li üye ile oturuma devam etti.

 

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