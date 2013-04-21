İstanbul Büyükşehir Belediyesi için AKP ve CHP'de kimlerin ismi geçiyor?

Radikal gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, AKP ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi geçen adayları değerlendirdi.

Zeyrek, AKP'den Kadir Topbaş, Egemen Bağış ve Binali Yıldırım ve bir sürpriz isim olduğunu söylerken, CHP için de Gürsel Tekin, Mustafa Sarıgül ve bir sürpriz isim olabileceğini yazdı.

Deniz Zeyrek'in yerel seçimlere yaklaşık 10 ay kala değerlendirdiği yazısında partilerin adayları ile ilgili bölüm şöyle:



AKP

Kadir Topbaş: 2009’da Başbakan Tayyip Erdoğan’ın son haftalarda bizzat verdiği destekle seçimi almayı başardı. Ancak Gürsel Tekin-Kemal Kılıçdaroğlu ikilisinin aldığı oy, Topbaş’ın İstanbul’daki tahtının sarsılmaz olduğunu gösterdi. AK Parti aday belirlerken 2009 seçimlerinin sonucunu baştan Topbaş’ın ‘eksi hanesi’ne yazacaktır. Ayrıca Başbakan Tayyip Erdoğan’ın risksiz bir seçim istemesi, daha iddialı bir aday arayışına sevk edecektir. Bu yüzden Topbaş’ın adaylığı bıçak sırtında. Hatta negatif tarafa daha yakın.

Egemen Bağış: AK Parti’nin üç dönem kuralı nedeniyle boşa çıkan isimlerden biri. İstanbul adayı olmak istediği aşikâr. Ancak belediye başkanlığı yarışı biraz da bireysel siyaset gücü gerektiriyor. AK Parti kulislerinde Topbaş’ın Bağış’tan daha başarılı bir sonuç alacağı görüşü hâkim. CHP’nin ve diğer muhalefet partilerinin de çok yükleneceği bir seçimde, Bağış’ın aday yapılma ihtimali çok yüksek görülmüyor.

Binali Yıldırım: İsmi İzmir’e de geçiyor ama eğer aday olursa İstanbul’dan olma ve kazanma ihtimali daha yüksek. Ulaştırma Bakanlığı döneminde imza attığı projelerle ‘seçmen memnuniyeti’ zirvede olan üç bakandan bir isimdi. Ancak Yıldırım’ın durumu, Başbakan Erdoğan’ın Çankaya Köşkü’ne çıkıp çıkmayacağına göre değişecek. Erdoğan Köşk’e çıkarsa doğal lider Mehmet Ali Şahin olacak ve en azından ilk AK Parti Kongresi’ne kadar başbakan olacak. Erdoğan 2015 Haziran ayına dek Şahin’i başbakan tutmaya karar verirse Yıldırım İstanbul adayı olabilir. Ancak AK Parti kulislerinde 2014 Eylül ayından 2015 Haziran’ına dek Yıldırım’ın başbakan olması ihtimali daha çok konuşuluyor.

Sürpriz isim: AK Parti, İstanbul’a sürpriz isimler de çıkarabilir. Bunların en güçlüsü HAS Parti’den transfer edilen Numan Kurtulmuş. Kurtulmuş, AK Parti’nin Erdoğan’dan sonraki lideri olmazsa eğer, İstanbul’da bir dönem başkanlık yaptıktan sonra merkez sağın yeni lideri olabilir.



CHP

Gürsel Tekin: İstanbul İl Başkanlığı’nda ve 2009 yerel seçimlerinde gücünü kanıtladı. Ankara’ya geldikten sonra merkez siyasetine ayak uyduramaması, İstanbul söz konusu olduğunda daha dinamik, daha aktif, daha güçlü görünmesi CHP’nin kaçınılmaz adayı olarak Tekin’i öne çıkarabilir. Halkla temas gücü CHP içinde başka bir isimde yok. ‘Başbakan Erdoğan’ın sol versiyonu’ olarak görülmesi, İstanbul’a ilişkin iddialı çıkışları Kürtlerde ve varoşlarda karşılık bulabilir. AK Parti’nin adaylarından da çekinmiyor ve “Nasıl olsa Başbakan’la yarışacağım” diyerek bütün isimlere meydan okuyabiliyor. Ancak çevresinde en çok Numan Kurtulmuş’un aday olmasından çekindiği konuşuluyor.

Mustafa Sarıgül: Şişli’nin sevilen belediye başkanı. CHP ile yıldızı bir türlü barışmadı ama CHP tabanında yadsınamayacak bir destek görüyor. Sadece CHP tabanı değil, merkez sağdan da oy alabilir. “Kazanacağını bilmediği seçimde aday olmaz” gibi iddialı cümlelerle anılıyor ama her seferinde söz dönüp dolanıp “Başbakan Tayyip Erdoğan, Sarıgül’ün aday olmasına müsaade etmez” gibi tuhaf bir iddiaya geliyor. Nedenini anlamak zor ama Sarıgül bu cümle ile ima edilen ‘dosyaları var’ yaklaşımına da meydan okuyan bir isim. Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinde, Gürsel Tekin’le yıldızı barışmayan ulusalcı isimler, Sarıgül’ün en büyük destekçisi.

Sürpriz isim: Kılıçdaroğlu’nun aklında ‘İstanbul’a kadın aday’ fikri olduğu artık herkes tarafından biliniyor. TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu gibi isimler telaffuz ediliyor. Ancak İstanbul’un seçmen profili, CHP’nin çıkaracağı ‘Beyaz Türk’ imajlı bir kadın adayın ipi göğüslemesini zorlaştırıyor.