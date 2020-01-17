"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, faytoncuları işe alacak"

Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Adalar'daki fayton plakalarını satın alacağını duyurmasının ardından açıklama yaptı. Ünal, İBB'nin her plaka sahibinin ailesinden birini ya da kendisini işe alacağını söyledi.

Ünal işe alınacak faytoncuların ana karada özellikle İSPARK’ta işe alınacaklarını aktardı. Atların Adalar’dan ne zaman götürüleceğinin belli olmadığını söyleyen Ünal, isteyen at sahiplerinin kendilerinin bakmaya devam edebileceğini belirtti

Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sonuç bizim açımızdan çok iç açıcı değil. Ama en nihayetinde İBB'nin oy birliği ile aldığı bir karar. İki siyasi partinin ortaklaşa aldığı bir karar. Buna da saygı duymak durumundayız. Tabii birkaç kere toplantı yaptık İBB ile ama fiyat belirleme bizim bilgimiz dışında gerçekleşmişti. Bizim esas talebimiz, yeniden iç ulaşımı elektrikli araçlar ile bizim yapmamızdı ama İBB kendimiz yapacağız diye karar vermişti. Biz Pazartesi günü meclise gelecek komisyonda öğrendik rakam belirlendiğini. Ama bugün hem Ak parti grubu ile hem CHP grubu ile hem de sayın genel sekreter ile yaptığımız toplantı sonucunda, bir miktar artırıldı fiyatlar. İlk başta 250 bin lira olarak belirlenmişti, ama bugünkü yaptığımız temaslar sonucunda, her iki gruba da teşekkür ediyorum, bizi dikkate aldılar ve dinlediler, 300 bin liraya çıkarttılar. At başı da 4 bin lira faytonculara ödenecek" dedi.

Ünal, "Ayrıca her plaka sahibinin ailesinden birini ya da kendisini işe alacaklar. Ana karada özellikle İSPARK'ta işe alınacaklarını söylediler bize. Zaten meclis kararında da var. 3 madde var meclis kararında faytonların fiyatı, atların fiyatı bir de işe alınacaklar konusunda üç karar var" diye konuştu.

"Atlarını vermek istemeyenler bakmaya devam edebilecek"

Ünal, "Atlar sahipli maldır, kimse zorla alamaz. İBB'nin de böyle bir niyeti yok zaten. İBB faytoncular mağdur olmasın diye, mademki atını faytonuna koşamayacaksa, at başı 4 bin lira teklif ediyor. Vermek istemeyen arkadaşlarımız atına bakabilir. O konuda bir zorlama yok" ifadelerini kullandı.

Görüşmeler devam edecek

Ünal, "Henüz bizim İBB ile işimiz tam anlamıyla bitmiş değil, görüşmelerimiz devam edecek. İşe alınacak arkadaşlar noktasında, diğer konularla ilgili. Ama atların ne zaman buradan çıkacağı noktasında İBB'nin ana karada hazırlık yapması lazım. Bununla ilgili de çok ciddi bir çalışma olduğunu duydum. Alacakları atları koşturmayacaklarını, en iyi koşullarda bakacaklarını bize söylediler ama transferin ne zaman olacağını ben de bilmiyorum. Bize net bir takvim verilmedi" şeklinde konuştu.