T24 LogoT24 Logo
Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Deniz sadece bulanık olacak

CHP Meclis Üyesi Tarık Balyalı: Bu devasa deniz dolgusu bile projeye karşı çıkmak için yeterli. Bu proje denizi bitirecek

16 Haziran 2017 13:40

Marmara Denizi’ndeki 11 adaya yeni adaların daha eklenmesi planlanıyor. İBB(İstanbul Büyükşehir Belediyesi) tarafından inşaa edilecek Pendik Deniz İçi Su Sporları Adası Düzenleme projesi ilk olarak geçen şubatta duyuruldu. Proje Pendik sahilinde Marina ile Pendik Tersanesi arasında ve birbiriyle bağlantılı toplam yüzölçümü 603 bin 500 metrekare olan 3 adacıktan oluşuyor. Adaların toplam kıyı uzunluğu ise 7 bin 460 metreye ulaşacak.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre, Projeye göre birbiriyle bağlantılı adalarda su sporu alanları, yelken, tekne turları, gezinti ve seyir terasları, dinlenme ve yemek alanları, parklar ve bisiklet parkurları gibi çok sayıda aktivite alanı olacak. Adaya ulaşım için karayla arasında araç trafiğine kapalı bir asma köprü, yat ve çekek alanı, Teleferik İstasyonu ve Su Taksi Terminali inşa edilecek. Adaların arasına da köprüler inşa edilerek bağlantıları sağlanacak. Projeye ilişkin henüz imar planları yok.

İBB ve Pendik Belediyesi’nin CHP’li meclis üyeleri projeye tepkili. Meclis üyeleri Tarık Balyalı, İsa Öztürk ve Ayşe Ayla Tayaroğlu, İBB’den proje hakkında bilgi almak için soru önergesi verdi. Soru önergesine skandal niteliğinde bir yanıt geldi. Yanıtta adaların bir set ile çevreleneceği belirtilerek dolgu faaliyetlerinin bu çevre bandı içinde gerçekleşeceği ifade edildi. Dolgu çalışmaları sırasında oluşacak bulanıklığın bant içinde kalacağı anlatılan yanıtta “Sanılanın aksine bulanıklık kirlilik değildir. Dolgu malzemesi deniz dolguları için uygun, kontemine (kirletici) olmayan özellikte olacaktır. Bu malzeme kirlilik oluşturmayacak ve potansiyel bulanıklık çevre bandı içinde tutulacaktır” ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER

pendikdenizibbaçıklamachp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24