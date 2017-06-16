İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Deniz sadece bulanık olacak

Marmara Denizi’ndeki 11 adaya yeni adaların daha eklenmesi planlanıyor. İBB(İstanbul Büyükşehir Belediyesi) tarafından inşaa edilecek Pendik Deniz İçi Su Sporları Adası Düzenleme projesi ilk olarak geçen şubatta duyuruldu. Proje Pendik sahilinde Marina ile Pendik Tersanesi arasında ve birbiriyle bağlantılı toplam yüzölçümü 603 bin 500 metrekare olan 3 adacıktan oluşuyor. Adaların toplam kıyı uzunluğu ise 7 bin 460 metreye ulaşacak.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre, Projeye göre birbiriyle bağlantılı adalarda su sporu alanları, yelken, tekne turları, gezinti ve seyir terasları, dinlenme ve yemek alanları, parklar ve bisiklet parkurları gibi çok sayıda aktivite alanı olacak. Adaya ulaşım için karayla arasında araç trafiğine kapalı bir asma köprü, yat ve çekek alanı, Teleferik İstasyonu ve Su Taksi Terminali inşa edilecek. Adaların arasına da köprüler inşa edilerek bağlantıları sağlanacak. Projeye ilişkin henüz imar planları yok.

İBB ve Pendik Belediyesi’nin CHP’li meclis üyeleri projeye tepkili. Meclis üyeleri Tarık Balyalı, İsa Öztürk ve Ayşe Ayla Tayaroğlu, İBB’den proje hakkında bilgi almak için soru önergesi verdi. Soru önergesine skandal niteliğinde bir yanıt geldi. Yanıtta adaların bir set ile çevreleneceği belirtilerek dolgu faaliyetlerinin bu çevre bandı içinde gerçekleşeceği ifade edildi. Dolgu çalışmaları sırasında oluşacak bulanıklığın bant içinde kalacağı anlatılan yanıtta “Sanılanın aksine bulanıklık kirlilik değildir. Dolgu malzemesi deniz dolguları için uygun, kontemine (kirletici) olmayan özellikte olacaktır. Bu malzeme kirlilik oluşturmayacak ve potansiyel bulanıklık çevre bandı içinde tutulacaktır” ifadeleri kullanıldı.