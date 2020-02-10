İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonuçları açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 30 bin öğrenciye vereceği eğitim yardımının sonuçları açıklandı.

İBB Yönetimi, 30 bin öğrenci hedefine ulaşılması için yeni bir çalışma başlatmış, kriterleri tuttuğu halde ön lisans ve son sınıfta okuyan kişiler ile not ortalaması belirlenen sınırın altında kalan toplam 2 bin 605 kişinin yeniden değerlendirilmesine karar vermişti. İBB'nin vereceği bursu kimlerin alacağı bugün açıklandı.

İlk etapta 15 bin kişiye sağlanan eğitim yardımı, ikinci etapta 15 bin kişiye daha sağlanacaktı. Kriterlerin değiştirildiği eğitim yardımı yapılan değişiklikle son sınıf ve ön lisans öğrencilerine de verilmesi kararlaştırılmıştı.

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