İstanbul Büyükşehir Belediyesi 190 bin dolarlık karbon kredisi daha sattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaptığı çevre yatırımlarından elde ettiği karbon kredilerini satarak, gelir elde etmeyi sürdürüyor. Enerjigünlüğü'nün haberine göre son 4 ayda toplam 5 karbon kredisi satışı yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSTAÇ, son olarak Amerikalı şirkete 250 bin karbon kredisi satarak 190 bin dolar gelir elde etti.

Alanında uluslararası piyasanın önde gelen kuruluşu Gold Standard denetiminde karbon kredisi kazanan İSTAÇ, ilk defa Mart ayında Avrupa Borsaları ile iletişime geçti. Kısa zaman içinde bir İngiliz firmasına ilk satışını gerçekleştirerek, 5 bin 800 dolar gelir elde etti. Bu satışla birlikte kendini dünyaya tanıtan firmaya, yeni teklifler gelmekte gecikmedi. Firma, dört ay içinde toplam 320 bin ton karbon kredisi satarak 234 bin dolar (1,6 milyon TL) kazanç sağladı. İSTAÇ’ın amacı, elindeki 6 milyon karbon kredisini de satarak, İstanbul’da çevre yatırımları harcanacak 3 milyon doları (20,5 milyon TL) daha kasasına koymak.

Karbon kredisi piyasası nasıl işler?

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 2005’te yürürlüğe giren Kyoto Protokolü, iklim değişikliğine neden olan sera gazı salımını azaltmayı hedefliyor. Anlaşma, taraf ülkelere, karbon salımı kotası tanıyor. Karbon salımını azaltmak için Kyoto Protokolü mekanizmalardan biri de “Emisyon Ticareti” mekanizması. Herhangi bir ülke ya da üretici kendi kotasını aşarsa, daha az karbon salımı yapan ülke ya da üreticiden karbon kotası satın alabiliyor. Karbon piyasasının bu yıl ki değerinin yaklaşık 3,1 trilyona ulaşması bekleniyor.