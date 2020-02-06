İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Sahildeki mescitler Diyanet'e devredilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin sahil kısmında bulunan üç caminin kapatıldığını iddiasının yalanladı ve bu camilerin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devri için işlem başlatıldığını duyurdu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, “İBB cami kapattı” iddialarını yalanladı. Basında bu minvalde yer alan haberlerin doğru olmadığını söyleyen Ongun, sahildeki mescitlerin Diyanet İşler Başkanlığı’na devredilmesi için işlemlerin başlatıldığını da duyurdu. Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

”İBB cami kapattı’ haberlerinin hiçbir doğruluk değeri yoktur. Sahildeki mescitlerin bakımı ve temizliği düzenli olarak yapılmakta, yoğun günlerde de namaz kıldırması için imam temin edilmekte. Bu mescitlerin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devri için de girişim başlatılmıştır.”

Ne olmuştu?

Dün basına yansıyan bazı haberlerde, İBB tarafından Yenikapı ve Avcılar sahilindeki üç caminin kapatıldığı, belediyenin bu camiler için açtığı imam kadrolarının da iptal edildiği öne sürülmüştü. Daha sonra İBB’den yapılan açıklamada Bazı medya organlarında yer alan haberlerin aksine Yenikapı Etkinlik Alanı’ndaki 2 mescidi de çok talep olmamasına rağmen sürekli açık tutuyor. Tanıtım günleri vb. etkinliklerde İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı’nda görevli imamlar tarafından namazlar cemaatle kıldırılıyor. Mescitlerde temizlik çalışmaları da İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından düzenli olarak yapılıyor” denildi.

İBB haberler üzerine inceleme başlattığını ve mescitlerde zaman zaman namaz saatleri dışında temizlik yapıldığı, hijyen koşulları gereği bu sırada mescitlerin kısa süreli olarak kapatılarak temizlendiği bilgisini paylaştı.