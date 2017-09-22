İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Kadir Topbaş kimdir?

AKP'li Kadir Topbaş, 2004'ten bu yana aralıksız sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. Kadir Topbaş 18:30'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. "Bu göreve hep emanet olarak baktım" diyen Topbaş, "Görevimi hep en iyi şekilde yapmaya çalıştım, Borçlu bir belediye bırakmıyorum" diye konuştu. Topbaş, AKP üyeliğinin devam edeceğini belirterek, "Görevimi bırakıyorum ama partimi bırakmıyorum" ifadesini kullandı.

Kadir Topbaş kimdir?

8 Ocak 1945 senesinde dünyaya gelen Kadir Topbaş aslen Artvinli... Doğduğu günde bugüne İstanbul'da yaşayan Topbaş İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Lise öğrenimini Işık Lisesi'nde başlayıp İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.

1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden, 1974 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.

“Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri” konulu doktora tezini, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü’nde tamamladı. Bir süre "serbest mimar" olarak çalışan Kadir Topbaş 1994 senesi ile 1998 senesi arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını da yaptı.

1999 senesinde Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na seçilen Kadir Topbaş, 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AKP’den aday oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.

Bu tarihten beri İBB'nin başında olan Kadir Topbaş İstanbul için sayısız hizmetlerde bulundu. TAÇ Vakfı (Tarih ve Çevre Vakfı) mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyesi olan Topbaş, evli ve üç çocuk babası.