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BBC Türkçe

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Topbaş, "Partimi bırakmıyorum. Buradan muhalefete ekmek çıkmaz. İnsan her şeyi affeder ama adam yerine konulmamayı affetmez" dedi, isti

29 Nisan 2018 20:30

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş istifa etti.

Kadir Topbaş kararını İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Topbaş, "Partimi bırakmıyorum. Buradan muhalefete ekmek çıkmaz. İnsan her şeyi affeder ama adam yerine konulmamayı affetmez" dedi.

Tüm İstanbullulardan müsaade istediğini belirten Topbaş, "Bana gönül koymasınlar. Siyasette kırgınlık olmaz, hiç kimseye kırgın değilim. Partimin üyesiyim. Söylentilere fırsat vermek istemem" diye konuştu.

Borçlu bir belediye bırakmadığını söyleyen Topbaş, kendisini İstanbul Belediye Başkanlığına uygun gördüğü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

İstifa gerekçesini açıklmayan Kadir Topbaş, 2004 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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