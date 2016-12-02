İstanbul Büyükçekmece'de akaryakıt tankeri patladı; 1 kişi öldü!

İstanbul Büyükçekmece'de akaryakıt tankerinin tamiri sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Büyükçekmece İçel Caddesi'ndeki bir akaryakıt tankerinin tamiri sırasında saat 13.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama oksijen kaynağı ile tankere müdahale edildiği sırada oldu.

Patlamanın etkisi ile tankerin kapağı, kaynağı yapan Ali Alzeri'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ali Alzeri hayatını kaybetti. Tamirhanedeki İbrahim Alzeri ve Kamil Gökçe ise yaralandı.

Patlama ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda da itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Olay yeri polisleri ve savcının incelemesinin ardından olay yerine cenaze aracı geldi. Cenaze buradan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

"Deprem gibiydi"

Patlamanın yakınındaki bir dükkanın sahibi Tufan Ulutaş, "Patlama korkunçtu. Deprem gibi aynı" dedi.

Olay yerine gelen CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de olayla ilgili bilgi altı. Basın mensuplarına bir açıklama yapan Şeker, "Maalesef bir iş cinayetinde daha bir Suriyeli işçinin öldüğüne şahit olduk. Burası eski tankerlerin tamiratlarının yapıldığı bir yer. Bu tür tankerlerde içindeki gaz boşaltılmadan kaynak işlemi yapılırsa ki; bunu buradaki çalışanın bilmesi mümkün değil. Doğru düzgün belki Türkçe'si yok. İş ile ilgili hiç bir teknik bilgisi yok. Oksijen kaynağı doğrudan bu tankerin patlamasına yol açmış" diye konuştu.