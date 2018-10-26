İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- KILIÇDAROĞLU ARA GÜLER\'İN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ara Güler\'in ailesine yaptığı taziye ziyaretinin ardından dışarıda bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beyoğlu\'nda bulunan evde Kılıçdaroğlu aile üyeleri ile bol bol sohbet etti. Ünlü fotoğrafçının anısına ailesi tarafından hazırlanmış köşe dikkat çekti. Güler\'in portresi önündeki masada; mumlar, kırmızı karanfiller ve Kılıçdaroğlu\'nun getirdiği bir buket yer alıyor. Hazırlanan köşede Güler\'in kullandığı fotoğraf makinası ve çantası bulunuyor. Evde dikkat çeken diğer birşey de dünyaca ünlü ressam Picasso\'nun Ara Güler\'i resmettiği tablo.

KILIÇDAROĞLU\'NUN AÇIKLAMALARI

Kılıçdaroğlu, Ara Güler\'in Türkiye\'nin gurur kaynağı olan bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, \"Kendisini ilk tanıdığımda heyecanlanmıştım. Dünya çapında bir fotoğrafçı, fotoğraflarımı çekmişti. Oldukça güçlü bir espri ve gözlem yeteneği vardı. Kendisini tanımak benim için büyük bir onur. Cenazesine katılamadım. Çünkü yurtdışındaydım. Kendisini halkımızın hemen hemen her kesimi büyük bir huşu içinde sonsuzluğa yolcu etti. Bugün ailesini ziyaret ettim. Onlara başsağlığı dileklerimi ilettim. Allah rahmet eylesin diyorum. Onunla her zaman onur ve gurur duyacağız. Türk fotoğraf dünyasına kalıcı çok önemli eserler bıraktı. Gelecek kuşaklar için de çok değerli fotoğraflar bunlar\" dedi. Açıklamasının ardından vatandaşlarla selamlaşan Kılıçdaroğlu aracına binerek sokaktan ayrıldı.

EK GÖRÜNTÜLER

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-Taziye ziyaretinden görüntüler

-Ara Güler için hazırlanan köşe

-Tablo\'nun görüntüsü

-Genel ve detaylar

-Kılıçdaroğlu\'nun evden çıkması

-Açıklamaları

26.10.2018 - 16.34 - Haber Kodu : 181026169

26.10.2018 - 16.18 - Haber Kodu : 181026164

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2- ESENYURT\'TAKİ FABRİKA YANGINI: KENDİLERİNİ BÖYLE SAVUNDULAR

Haber -Kamera : Alper KORKMAZ- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, (DHA)

Esenyur\'taki fabrika yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.

Esenyurt\'ta çıkan yangında 3 fabrika hasar görmüş ve olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı. Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi\'nde işlemleri süren 2 şüpheliyle ilgili ek gözaltı süresi alındığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri süren şüpheliler Ahmet K. ve Mecid G.\'nin verdikleri ilk ifadelerinde ısınmak için ateş yakıp uyuduklarını yangının nasıl çıktığını bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.

Şüphelilerin yangının kaldıkları konteynerin dışında bir yerde çıktığını da belirtiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

26.10.2018 - 15.06 - Haber Kodu : 181026128

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3- BAKIRKÖY\'DE MİNİBÜSÇÜ DEHŞETİ

- Yolunu kestikleri sürücüye saldırdılar

Haber: İstanbul DHA

Bakırköy\'de bir minibüs sürücüsü yol verme tartışması yaşadığı bir otomobil sürücüsünün yolunu kesti. Tartışmayı gören başka bir minibüsçü de meslektaşına destek verince kavga çıktı. Kavga anı bir yolcu tarafından görüntüledi.

Olay saat 11.00 sıralarında Bakırköy\'de meydana geldi. Bakırköy Meydanı\'na ilerleyen bir minibüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü yol verme tartışması yaşadı. Minibüs sürücüsü aracın önünü kesti. İki sürücü inerek tartışmaya başladı. Bu sırada başka bir minibüs sürücüsü daha gelerek meslektaşına destek verince kavga çıktı. Paniğe kapılan yolcular minibüsten inerek uzaklaştı. İki minibüs sürücüsü otomobil sürücüsüne saldırdı. Saldırı anı bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU

-Minibüsün içinden görüntü

-Sürücünün inmesi

-Yaşanan tartışma

-Diğer minibüsçünün gelmesi

-Kavgadan görüntü

-Detaylar

26.10.2018 - 13.23 - Haber Kodu : 181026094

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4- TBMM BAŞKANI YILDIRIM: ÜNİVERSİTEYE GİRME DERDİ 1-2 YIL İÇİNDE TAMAMEN ORTADAN KALKACAK

* TBMM Başkanı Binali Yıldırım,

\"Üniversiteye girme derdi 1-2 yıl içinde tamamen ortadan kalkacak\"

\"Şu anda orta öğretimden mezun olanların sayısından fazla üniversitelerde kapasite var, imkan var. Sorun ne, belirli alanlarda daha çok donanımlı olmak gerekiyor oraya girmek isterseniz bir yarış var

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Üsküdar Üniversitesi 2018-2019 Akademik yılı açılış törenine katıldı. Üniversitenin Üsküdar\'daki yerleşkesinde düzenlenen törende Binali Yıldırım\'a \'Fahri Doktora\' verildi. Doktora tevhidinin ardından konuşma yapan Binali Yıldırım, \"Zannedilir ki ilk üniversiteyi batılılar kurmuştur. 1088\'de İtalya\'daki Bolonya Üniversitesi dünyada açılan ilk üniversite olduğu söylenir. Bu kocaman bir yalandır. Bundan 229 yıl önce Tunus\'un Kayrevan şehrinde Müslümanlar ilk üniversiteyi kurmuştur. Ortaçağ bizim medeniyetimizde yoktur, batıda icat edilmiş bir kavramdır.. Onların ortaçağ dediği dönemde, bilimin, hikmetin zirve yaptığı bir İslam dünyası vardı\" dedi.

\"EKONOMİMİZ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA OLDUĞU MALUM\"

Binali Yıldırım, \"Bugün bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Zaten Türkiye zor bir coğrafya. İbn Haldun ne diyor; coğrafya bir kader. Bu coğrafya bizim kaderimiz, kaderden kaçılmaz. Bu coğrafyada ayakta kalabilmek büyük bir başarıdır. Türkiye ile niye uğraşıyorlar? Eğer Türkiye edilgen bir ülke olsaydı, bölgesel konularda, dünya meselelerinde \'benimde fikrim var, söyleyeceğim sözüm var\' demese, Türkiye\'ye kimse deyip, dolaşmaz. Ama biz öyle demiyoruz, diyemeyiz. Taşıdığımız sorumluluk gereği diyemeyiz. Bu topraklar Avrupa ile Asya\'nın lafta değil fiziki olarak da birleştiği yer. Boğaz iki kıtayı birbirinden ayırıyor. Sürekli bu topraklarda bizim ecdadımız medeniyetlerin çatışmaması için, uzlaşması için büyük bir gayret göstermiştir. Özellikle son 15 yılda ülkemizin uyguladığı dış politika ve bölgemize, dünya meselelerine karşı özgün tutumumuz belirli emperyal hedefleri olanların hoşuna gitmedi canını sıktı. Ve değişik değiş formatlarda üzerimize geliyorlar. Ya iç karışıklık çıkarmak gibi yol deniyorlar, toplumsal barışı zedeleyecek bir takım projelerle geliyorlar, olmadı yargı üzerinde darbe yapmaya kalkıyorlar, o olmadı fiziki darbe yapmaya kalkıyorlar. Bunları hep yaşadık. Gezi olaylarını yaşadık, Ergenekon, Balyoz, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz\'u yaşadık. Onlarda muvaffak olamadılar, şimdi de ekonomimiz üzerinde bir çalışma olduğu malum. Bunu biliyoruz, sıkıntılarımızın olduğunu da biliyoruz. Ama bu ülke bu sıkıntıların üstesinden gelir\" şeklinde konuştu.

CUMHURİYETİN 95. YILI

Yıldırım, \"Birkaç gün sonra Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağız, cumhuriyetin 95. yılını kutlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk destansı mücadeleler sonucunda kurduğu cumhuriyeti gençlere emanet etti. Bizler bu emanetin hakkını verip ülkemize dünyaca takdirle karşılanan eserler kazandırıyoruz\" diye konuştu.

\"OYUN BÜYÜK\"

Binali Yıldırım, Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde dünyanın en büyük havalimanının da açılışını yapacaklarını belirterek, \"Türkiye\'ye bu yakışır mı? Elbette yakışır. Bazıları bunun temeli attığımız gün, IMF ile yolumuzu ayırdığımız gün, faizlerin Osmanlı döneminden bile daha aşağıya indiği, 4.6\'ye gerilediği gün gezi olayları başladı. Bu bir tesadüf olabilir mi? Bunun üzerine çalışmanızı, düşünmenizi istiyorum. Oyun büyük. Ama bizim gençlerimiz var, istikbali de inşa edeceğiz. Bunu siz 15 Temmuz da gösterdiniz\" dedi.

\"ÜNİVERSİTEYE GİRME DERDİ 1-2 YIL İÇİNDE TAMAMEN ORTADAN KALKACAK\"

Yıldırım, \"Üniversiteye girme derdi 1-2 yıl içinde tamamen ortadan kalkacak. Şimdi üniversiteler \'biz daha iyi okutuyoruz\' diye birbirileriyle yarışıyorlar, reklam veriyorlar. Şu anda orta öğretimden mezun olanların sayısından fazla üniversitelerde kapasite var, imkan var. Sorun ne, belirli alanlarda daha çok donanımlı olmak gerekiyor oraya girmek isterseniz bir yarış var\" diye konuştu.

\"MUTLAKA ÜNİVERSİTEYE GİDERKEN BİR DİL ÖĞRENİN\"

Binali Yıldırım, \"Mutlaka üniversiteye giderken bir dil öğrenin. Yazmayı, konuşmayı, her yönüyle bir dil öğrenin. Bu yıllar sizin altın yıllarınız. Eğer bu sıralarda öğrenmediyseniz sonrası biraz daha zor olacak. Ben öğrenemedim, öğrenmedim, önemini kavrayamadım. Boğaziçi\'ne kayıt olacaktım vazgeçtim. Malum onu da kamuoyuyla paylaştım, dalga geçtiler. Detaya girmiyorum bazı kesimler rahatsız oluyor. Geçenlerde de bayanlarla ilgili bir şey söyledim ondan da rahatsız olmuşlar\" diye konuştu.

PROGRAMDA KEYİFLİ ANLAR

Binali Yıldırım, salonda bulunan akademisyenlere seslenerek, \"30. doktorayı aldık bize terfi yok mu hocam? Bunun doçentliği, daha yukarısı yok mu?\" diye sorunca salondan kahkahalar yükseldi. Yıldırım, üniversite öğrencilerini kafelerde çok yoğun olarak gördüğünü belirterek, \"Bundan bir mahsur yok, buradan da bir iş çıkarmayın. Elbette eğlenmek hakkınız. Ancak sizleri sergilerde, müzelerde, panellerde, konferanslarda daha çok görmek istiyoruz\" dedi.

Binali Yıldırım konuşması sırasında promterda yazan \"kalabalıklaşıyor\" kelimesini okuyamayınca, \"Kalabalıklaşma yerine daha basit bir cümle yazsaydınız ya\" dedi. Bunun üzerinde salondan kahkahalar yükseldi.



Görüntü Dökümü:

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- Doktora tevhidi

- Yıldırım\'ın konuşması

- Detaylar

- Detaylar

26.10.2018 - 15.04 - Haber Kodu : 181026129

26.10.2018 - 15.20 - Haber Kodu : 181026132

26.10.2018 - 15.22 - Haber Kodu : 181026133

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FATİH\'TE YABANCI UYRUKLU UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: 8 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI-Haber: İSTANBUL,(DHA)

Fatih\'te yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim\'de Nişanca Mahallesi\'nde Somali uyruklu bir kişiyi durdurarak inceleme yaptı. Somali uyruklu 21 yaşındaki İ.B.M.\'nin üst aramasında 1,55 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli İ.B.M. uyuşturucu maddeyi aldığı adresi polis ekiplerine bildirmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi. Yapılan baskında Nijerya uyruklu C.O.(31), U.U.A.(40), E.C.(27), J.E.(26), Gine uyruklu Y.D.(31), Kongo uyruklu K.N.M.(29) ve A.M.(26) ile Tanzanya uyruklu B.A.(29) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 580 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 640 TL ve 26 Dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nijerya uyruklu C.O. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 7 yabancı uyruklu şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

26.10.2018 - 13.19 - Haber Kodu : 181026092

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- İRANLI SAHTE POLİSLER LİBYALI TURİSTİ İSTANBUL\'DA DOLANDIRDI

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Bağcılar\'da kendilerini polis olarak tanıtan iki İranlı, Libyalı A.A.\'yı yanlarına çağırıp, kimlik sorma bahanesiyle 600 dolarını aldı. O anlarda şüphelileri takipte olan polis ekipleri şüphelileri suçüstü yakaladı.

Bağcılar\'da 24 Ekim\'de meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı; Libyalı turist A.A. yolda yürürken kendilerini polis olarak tanıtan, iki İranlı Muhammed A. ve Mozaffer G. arama yapmak istediklerini söyledi. A.A. çantasını şüphelilere uzattı. Şüpheliler arama bahanesi çantadan 600 doları alıp araçla kaçmaya çalıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri uzun süredir teknik ve fiziki takipte bulundukları şüphelileri kare kare fotoğrafladı. Polis ekipleri, park halindeki araçlara çarparak kaçmaya çalışan şüphelileri kıskıvrak yakalarayarak gözaltına aldı.

Yakalanan iki şüphelinin daha önceden poliste sahte kimlikle parmak izi kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye gönderilmesi

-Dolandırcılık anının fotoğrafı

26.10.2018 - 17.33 - Haber Kodu : 181026182

