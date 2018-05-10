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Spor

İstanbul BŞB - Pınar Karşıyaka: 77-81

İSTANBUL,(DHA) SALON: Cebeci HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Ahmet Tatlıcı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Thompson 14, Toolson 14, Klobucar 12, Tevfik Akdamar 5, Buckner 18, Furkan Ayça, Ayberk Olmaz 6, Bekir Sabri Karlı, Uğur Dokuyan 8, Mert Çe

10 Mayıs 2018 01:56

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Cebeci
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Ahmet Tatlıcı
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Thompson 14, Toolson 14, Klobucar 12, Tevfik Akdamar 5, Buckner 18, Furkan Ayça, Ayberk Olmaz 6, Bekir Sabri Karlı, Uğur Dokuyan 8, Mert Çevik
PINAR KARŞIYAKA: Berk Uğurlu 12, Kennedy 21, Erdi Gülaslan, Banic 4, Jones 9, Akif Egemen Güven 2, Metin Türen 16, Wood 8, Waters 4, Allen 5
1\'İNCİ PERİYOT: 25-23
İLK YARI: 43-38
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 61-59

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 29\'uncu haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u 81-77 mağlup etti.

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