İstanbul Boğazı'nın rengi kahverengiye döndü

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) ÇAMURLU sel sularının aktığı İstanbul Boğazı\'nın rengi Sarıyer kıyılarında kahverengiye döndü.

Gece saatlerinden itibaren yağan sağanak yağmur Sarıyer\'de etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle oluşan çamurlu su denizle karışınca, Sarıyer kıyıları kahverengiye büründü. Ayrıca sahil yolunda rögarlar tıkandı, yollar göle döndü. Araçlar yağmur sularının biriktiği yolda güçlükle ilerleyebildi. Sarıyer’de yollar da göle döndü, bazı işletmeleri sel suları bastı.

Ayazağa Mahallesi’nde işletmesi bulunan bir esnaf, \"Şu an 1,5 - 2 metreye yakın su bastı işletmemizi. Bir tane pompa var ama o da az çekiyor. Su, araç lastiğinin üstüne kadar çıktı. Mağdur bir şekilde kaldık. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Yapılan çalışmalar yeterli değil. Ufak tefek zarar dışında bir zarar yok\" dedi.

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