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Yaşam

İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçtiler

Dünyanın ilk ve tek kıtalararası yüzme yarışması özelliğini taşıyan organizasyon nedeniyle Boğaz 3 saat boyunca gemi trafiğine kapatıldı

15 Temmuz 2012 23:49

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen 24. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması yapıldı.

Yüzme yarışlarını üst üste 3. kez Hasan Emre Musluoğlu kazandı. Genel klasmanda ikinciliği Rusyalı Evengy Bezruchenko elde ederken, İngiltereli William Ellis ise üçüncü oldu.
 
Yüzme yarışlarına 40 ülkenden yaklaşık bin 200 sporcu katıldı.Kanlıca Vapur İskelesinden başlayıp Kuruçeşme'de son bulan yüzme yarışında 6,5 kilometrelik parkuru geçen yarışmacılar, akıntıdan dolayı zorluk çekti.
 
 

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