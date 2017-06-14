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Yaşam

İstanbul Boğazı'nı turkuaza boyayan Karadeniz uzaydan görüntülendi

Renk değişiminin nedeni fitoplankton patlaması...

14 Haziran 2017 13:24

Yaz aylarında Karadeniz genellikle turkuazın farklı tonlarına bürünüyor. Bu ilginç olayın nedeni, sularda pasif olarak yer değiştiren bitkisel organizmalar olarak bilinen ‘fitoplankton’lar. 29 Mayıs tarihinde NASA’nın MODIS uydusu Karadeniz’de devam eden fitoplankton patlamasını görüntüledi. 'Fitoplankton' sayısındaki artış İstanbul Boğazı'nın da turkuaz görünmesine neden olmuştu.

Diğer yıllarla tutarlı sonuçlar

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki okyanus bilim insanı Norman Kuring, "Mayıs ayında zirve parlaklığıyla Karadeniz'deki yansımalardaki yükselme, diğer yılların sonuçları ile tutarlı görünüyor" dedi.

Karadeniz’de sıklıkla görülen bir fitoplankton türü olan “coccolithophores” beyaz kalsiyum karbonat içeriyor. Mayıs ayında artışa geçen bu miktoskobik canlılar sayesinde oldukça koyu renkli olan Karadeniz’in rengi uzaydan turkuaz olarak görülüyor.

Ancak uzmanlar çok sık yaşanması durumunda ötrofikasyona (sudan oksijen kaybına) yol açabileceğini ve deniz yaşamını boğabileceğini belirtiyor. 


 

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