İstanbul Boğazı'nı denizanası 'bastı'

Bu sabah saatleri itibariyle İstanbul Boğazı'nın üzerinde yüzlerce denizanasına rastlandı. Ortaköy'de denizin üstü tamamen beyaz renkli denizanalarıyla kaplandı.

Sabah Gazetesi'nden Mustafa Kaya'nın haberine göre, birçok kişi bu görüntüyü meraklı gözlerle izledi. Uzmanlara göre; Boğaz'ı kaplayan denizanalarının büyük bölümü zehirli değil.

Renkli denizanalarına dikkat

Sadece renkli olanlara dikkat etmek gerek. Uzmanlar, hafif seyreden kış şartları ve son günlerde görülen lodos nedeniyle denizanalarının açıktan karaya vurmuş olabileceğini değerlendiriyor.

Denizanası için üreme dönemi olduğuna dikkat çeken uzmanlar "Doğal bir olgu. Organik madde zengini sularda çok fazla üreyebilirler. Denizanasının yakıcı kapsülleri var. Ciltle temasında yanma etkisi yaratarak alerjik durumlarda daha kötü sonuçlar doğurabilir. Rüzgarlı havalarda, balık yumurta ve larvalarının olduğu yerlerde, genellikle kıyılarda sürüler halinde toplanırlar" dedi.