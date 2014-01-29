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Yaşam

İstanbul Boğazı'ndan kadın cesedi çıkarıldı

Sarıyer'de denizde ceset olduğunu gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Yapılan aramalar sonucu bulunan cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi

29 Ocak 2014 13:38

İstanbul Emirgan açıklarında denizde ceset gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, konuyu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Sahil güvenlik ekipleri de botlarla söz konusu yere hareket etti. Su yüzeyine çıkan cesedi kontrol eden ekipler, cesedi bota alarak kıyıya çıkardı.

CİHAN Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, 40-45 yaşlarında bir kadına ait olduğu belirlenen cesedin üzerinden kimliğine ilişkin belge çıkmadı. Yapılan incelemelerin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bir görgü tanığı, kadını ilk gördüğünde sağ olduğunu, ağzından köpük çıktığını söyledi. Polis, kadının ölüm sebebine ilişkin soruşturma başlattı.

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