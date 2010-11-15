İstanbul Boğazın`da yunusun ölümü

T24- İstanbul Boğazın`da Emirgan sahiline gelenler bir drama şahit oldular. Yaralı bir yunus sahile vurdu vatandaşlar çaresiz gözlerle yunusu izledi. Deniz polisi kurtarmaya geldi ancak yaralı yunus için artık çok geçti.

Sabah saat 8 sularında İstanbul Boğazında Emirgan`a gezmeye gelenler yaralı bir yunus ile karşılaştılar. Yaralı yunus sahile yakın turlar atıyor sığınacak bir yer arıyordu. Bir süre kıyıya yakın yüzdü. Vatandaşlar yunusun kurtarılması için deniz polisine haber verdi.



Zaman geçmeye başladı yunusunda hareketleri gittikçe yavaşladı. Yaralı yunus bir süre sonrada su yüzeyinde hareketsiz kaldı. Bu sırada deniz polisi de geldi.



İp atıldı yunus tekneye alındı. Polisler kontrol etti ancak yunus için artık çok geçti.





