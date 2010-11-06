-İSTANBUL BOĞAZI'NDA YOĞUN SİS İSTANBUL (A.A) - 05.11.2010 - İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişleri yapılamıyor. İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün saat 23.00 itibariyle yoğun sisin görüş mesafesini olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatılan İstanbul Boğazı, olumsuz şartların devam etmesi nedeniyle transit geçişlere kapalı tutuluyor. Bu arada, İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO) Eskihisar-Topcular ve Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri ile Bandırma-Yenıkapı-Bostancı, Yalova-Yenikapı, Pendik-Yalova ve Armutlu-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferlerinin de sis nedeniyle yapılamadığı bildirildi.