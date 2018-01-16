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İstanbul Boğazı'nda yakalanan keler balığı Edirne'de satılıyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de balıkçı tezgahında satışa sunulan keler balığı görenlerin ilgisini çekti

16 Ocak 2018 18:45

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de balıkçı tezgahında satışa sunulan keler balığı görenlerin ilgisini çekti.
İstanbul Boğazı\'nda balıkçılar tarafından yakalanan 8 keler balığı, getirildiği Edirne\'de balıkçı tezgahında kilosu 40 liradan satışa çıkarıldı. Köpek balığına benzerliğiyle bilenen keleri görenler vatandaşlar ilgi gösterdi. Balıkçı Nurhayat Eren, \"Tezgahımızda kilosunu 40 liradan satışa çıkardığımız keler balıklarına ilgi büyük. Köpek balığına benzeyen görüntüsüyle müşteriler ilgi gösterip bol fotoğraf çekiyorlar. Bunun köpek balığı değil de keler balığı olduğunu öğrenince çok şaşırıyorlar. Genlikle tropik sularda yaşayan keler balığı zaman zaman boğazda da balıkçılar tarafından avlanıyor\" dedi.
Keler balığının, köpek balıkları takımının kelergiller familyasından, ılık ve tropik denizlerde yaşayan, uzunluğu 1.5 metreye  kadar olan bir balık türü olduğu biliniyor. Keler balığı bilinçsiz avlanmalar sonucu deniz bilimcileri tarafından nesli tükenen balıklar arasında gösteriliyor.

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