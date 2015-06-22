İstanbul Boğazı'nda tankerlere karşı teknelerle eylem

İstanbul Boğazı'nda tankerlerle yapılan tehlikeli madde taşımacılığına ve tankerlerin yarattığı tehlikeye dikkat çekmek için yüzlerce tekne Paşabahçe'den Ortaköy açıklarına kadar siren çalarak eylem yaptı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Çevre Haftası nedeniyle, Doğa ile Barış Derneği öncülüğünde, birçok çevreci örgütün destek verdiği eylemde, yüzlerce tekne saat 13.00'de Beykoz Paşabahçe'de toplandı.

23'üncüsü yapılan ve ' İstanbul 'u seviyorum, el ele verelim koruyalım" adı verilen eylemde, teknelerin üzerine "Ölüm gemilerine hayır", "Felaketten önce güvenlik ", "Türk Boğazları petrol boru hattı değildir" yazılı pankartlar asıldı.

Tekneler toplu bir şekilde Marmara Denizi yönünde hareket etti. Eylem sırasında deniz polisi ve Denizde Arama Kurtarma (Dak-Sar) tekneleri, çevre güvenliğini sağlayarak eylem yapan teknelere eşlik etti. Ortaköy açıklarına kadar siren çalarak gelen teknelerin eylemi, kıyıdan da ilgiyle izlendi.