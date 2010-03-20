İstanbul Boğazı'nda kaza

T24 - İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası oluşan Panama bayraklı dökme yük gemisine, arkadan gelen başka bir gemi çarptı. Her iki gemide hasar oluştu.



Gibraltar'dan Ukrayna'ya giden Panama bayraklı ''Giant Pescadores'' adlı 224 metre boyundaki boksit yüklü gemide, İstanbul Boğazı güney-kuzey geçişi sırasında Bebek Koyu önlerinde makine arızası meydana geldi.



Bu sırada arkadan gelen ''BORA'' adlı geminin ''Giant Pescadores''e çarpması sonucu, her iki gemide hasar oluştu. ''Bora'' adlı geminin sürüklenerek Rumeli Hisarı önlerinde karayla temas etmesi nedeniyle balbında hasar meydana geldi.



İstanbul Gemi Trafik Hizmetlerince, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ''Kurtarma 1'', ''Kurtarma 3'' ve ''Kurtarma 5'' adlı römorkörleri ile ''Kıyı Emniyeti 5'' ve ''Kıyı Emniyeti 10'' adlı hızlı tahlisiye botları, olay yerine gönderildi.



Kendi imkanlarıyla kurtulma imkanı bulunmayan ''Giant Pescadores'' adlı gemi, emniyet altına alınarak Ahırkapı demir bölgesine demirletildi.



''Bora'' adlı gemi ise kendi imkanlarıyla Ahırkapı'ya demirledi.