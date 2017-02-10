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İstanbul Boğazı'nda İstinye Çubuklu arasında arabalı vapur seferleri başlıyor

Proje kapsamında yılda 1 milyon aracın taşınması planlanıyor

10 Şubat 2017 18:21

İstanbul Boğazı'nda İstinye-Çubuklu arasında arabalı vapur seferleri başlıyor. 7-8 dakika sürecek seferleri için tüm çalışmalar tamamlandı. Hattın ne zaman halkın kullanımına açılacağı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

İskeleler ve gişeler hazır, arabalı vapurlar geldi

DHA'dan Ali Aksoyer'in haberine göre, İstanbul trafiğinin yükünü azaltmak için yapın çalışmalara bir yenisi daha ekleniyor. İstinye ve Çubuklu arasında hizmet verecek arabalı vapur hattı çalışmalarında sona gelindi. Proje kapsamında İstinye ve Çubuklu’daki iskeleler tamamlandı. Gişelerin yerleştirildiği hatta çalışacak 2 arabalı vapur İstinye iskelesine getirildi. 3 arabalı vapurun çalışacağı hatta, 20 dakikada bir karşılıklı sefer yapılacağ, yolculuk süresinin 7-8 dakika olacağı öğrenildi. Proje kapsamında  yılda 1 milyon aracın taşınması planlanıyor.

Ne zaman açılacağı yakında açıklanacak

İstanbul en yoğun iş merkezlerinden biri olan Maslak çevresi ve köprü yollarını rahatlatması beklenen yeni projede son detayların yapıldığı belirtildi. Hattın kesin açılış tarihinin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
 

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