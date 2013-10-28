İstanbul Boğazı’nda gemi arızası; İnternet kesilebilir

İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tanker Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında fiber optik kabloların bulunduğu noktada demirledi. Arızanın internet bağlantısını etkilemesinden korkuluyor.

İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında arıza nedeniyle sürüklenmeye başlayan “YM Miranda” isimli tanker, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün (FSM) tam altında demir attı.

İstanbul Boğazı geçici süre deniz trafiğine kapandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakçı, geminin demirlediği yerde su altında birçok kablonun geçtiğini söyledi.

Geminin bulunduğu noktaya varan kıyı emniyeti ekipleri kabloların zarar görüp görmediğini araştırıyor. Konuyla ilgili uzmanların olay yerine ulaşması bekleniyor.

Yavaşlama olabilir

Konu hakkında açıklama yapan İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Serhat Özeren, boğazdaki fiber kabloların kopması halinde internette yavaşlama olabileceğini ancak, uydu üzerinden internet bağlantısının devam edeceğini söyledi.

Özeren, “ Karasal hatların yanında uydu üstünden de internet çıkışları mümkün. Şu anda yedekleme anlamında da direkt çıkış olarak kullanılıyor. Sadece Türk Telekom’un değil, diğer şirketlerinde ayrıca kendi uydu çıkışları var. Hepsinin yedekleme sistemi var. Zaman zaman fiber üstündeki yoğunluğu azaltmak için de uydu sistemi zaten kullanılıyor. Uydu sistemi sürekli aktif halde kullanılıyor. Yalnızca yavaşlık olabilir. Ancak bu yurtdışına internet çıkışı olmayacak anlamına gelmez” şeklinde konuştu.

Türk Telekom'dan açıklama

Türk Telekom tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"İstanbul Boğazı geçişi için farklı noktalardan deniz altı bağlantılarına ek olarak Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri üzerinden ve direk atlaması gibi farklı bağlantı teknolojileri ile fiber optik iletişim altyapısı, tam yedekli ve çok alternatifli olarak tesis edilmiş durumdadır.

Yaşanan gemi arızası sonrasında bu alternatif deniz altı kablolarından biri hasar görmüş olup kurulan alternatifli yapı sayesinde internet erişiminde, kurumsal ve bireysel servislerimizde kesinti ya da yavaşlama gibi herhangi bir sorun yaşanmamıştır.

Etkilenen deniz altı kablosunun hızla onarılması için Türk Telekom teknik ekipleri tarafından gerekli çalışmalar başlatılmış durumdadır. "

Kıyı Emniyeti: Optik kablolara zarar verdi

Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, geminin fiber optik kablolara zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada, "28 Ekim 2013’te saat 11.00’de, İstanbul Boğazı Kandilli dönüşünde, sahile doğru sürüklenerek tehlikeye maruz kalan YM Miranda isimli kimyasal tanker, Anadolu Hisarı önlerinde çift demir atarak demirlemiştir. Derhal, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen, Kurtarma 4 römorkörü olay yerine sevk edilmiştir. Gemi iskele demirini vira ederken, deniz dibindeki kablolara takılmış, ileri yol vererek bir müddet kablolardan kurtulmayı denemişse de başaramayınca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında 60 metre derinlikte tekrardan demirlemiştir. Gemi işleticisi tarafından görevlendirilen Alesta Dalgıçlık Teknesi marifetiyle, geminin demir tırnaklarına takılı vaziyetteki kabloların balık adamlarca yapılan tetkikinde; 3 adet kablonun demir tırnaklarına takılı olduğu, 1 adet fiber optik kablonun kopuk, diğer 2 kablonun ise ağır hasarlı olduğu bilgisi alınmıştır. Kabloların demir tırnağından kurtarılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır" denildi.