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Yaşam

İstanbul Boğazı'nda deniz trafiğine 5 saat ara ANKARA (A.A)

20 Eylül 2011 16:01

-İstanbul Boğazı'nda deniz trafiğine 5 saat ara ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda, ''Deniz Kirliliğine Müdahale'' tatbikatının icrası için 29 Eylülde 09.30-14.30 saatleri arasında 5 saat deniz trafiğine ara verileceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün bazı basın-yayın organlarında İstanbul Boğazı'nın iki gün deniz trafiğine kapatılacağına ilişkin yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.  Açıklamada, 28 ve 29 Eylülde ''Deniz Kirliliğine Müdahale'' tatbikatı yapılacağı kaydedilerek, tatbikatın icrası için 29 Eylülde saat 09.30-14.30 saatleri arasında sadece 5 saat deniz trafiğine ara verileceği bildirildi.

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