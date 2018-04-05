İstanbul Boğazı'nda akıntıya kapılan 17 yaşındaki Furkan'ın cesedi 262 gün sonra bulundu

Geçen yıl 15 Temmuz'da İstanbul Boğazı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'n cesedi 262 gün sonra bulundu. Adli Tıp Morgu'na götürülen Yıldırım'ın cenazesi DNA testinden sonra ailesine teslim edilecek.

15 Temmuz 2017'de arkadaşlarıyla denize giren Furkan Yıldırım kaybolmuş ardından Yıldırım'ı arama çalışmaları başlamıştı. Askeri bir gemi de Furkan Yıldırım'ı bulmak için çalışmalara katılmıştı. Yıldırım'ın cesedi 262 gün sonra Kuruçeşme'de bulundu.



Furkan Yıldırım'ın cesedini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deniz temizlik aracı buldu. Ceset, deniz polisi tarafından çıkarılırken, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. DNA testinin ardından cesedin aileye teslim edileceği öğrenildi.