İstanbul Boğazı’nda 8 metrelik daralma

Emirgan sahil yolunun denize doğru genişletilmesi projesinde sona yaklaşıldı. 2015 yılı başında tamamlanacak proje sonucunda İstanbul Boğazı 8 metre daralmış olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaptırılan Emirgan Sahil yolu inşaatında sona yaklaşılıyor. Geçtiğimiz Mart ayında başlatılan çalışmalarda 700 metrelik sahil kesimine denize kazık çakma işlemleri büyük ölçüde tamamlandı. Çakılan kazıkların üzerine beton dökülmesi işlemlerinin başladığı inşaat tamamlandığında sahil yolu 8 metre genişlemiş, İstanbul boğazı ise 8 metre daralmış olacak.

İBB tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtımı yapılan projede Emirgan sahilinin 700 metrelik bir bölümünü kapsıyor. Genişletilen bölümde 2 metre genişliğinde bisiklet yolu oluşturulacak. Ayrıca 3 metre genişliğinde toplamda 1550 m2 yeşil alan planlanıyor.

Otomobilleriyle gelen vatandaşlar için ise sahil bandı boyunca 116 araçlık otopark cebi yapılacak.

Balık tutan vatandaşların içinde 30 metre uzunluğunda 3 adet balık tutma platformu yapılacak. Böylece balıkçıların yürüyüş yapan ya da bisiklete binenleri rahatsız etmeden balık tutmaları sağlanacak. Proje tamamlandığında toplam 11 bin 300 m2'lik bir alan yeniden düzenlenmiş olacak.