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BBC Türkçe

İstanbul Boğazı'nda 225 metrelik gemi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen bir gemi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altında yer alan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Çarpışma sonucu yalıda ağır hasar meydana gelirken, can kaybı olmadığı açıklandı.

29 Nisan 2018 20:30

İstanbul Boğazı'nda seyir halindeyken dümeni kilitlenen Malta bandıralı Vitaspirit gemisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı.

Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı açıklandı.

Çarpma sonucunda yalıda ağır hasar meydana geldi.

Kazanın ardından İstanbul Boğazı, çift taraflı olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Vitaspirit adlı 225 metre boyundaki dökme yük gemisinin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne doğru seyir halindeyken Boğaz geçişi sırasında dümeninin kilitlendiği belirtildi.

Kazanın ardından gemi römorkörle çekilerek karaya yanaştırıldı.

Aşı boyasıyla İstanbul Boğazı'nın en bilinen yapılarından biri olan yalı, Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecit'in başhekimliğini yürüten Hekimbaşı Salih Efendi'nin ailesine ait.

Yalının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 330 metrekarelik bir arazinin üzerinde kurulu bulunan bu yapıda bugün Hekimbaşı Salih Efendi'nin en küçük kızı Sakıbe Hanım'ın torununun kızları ve onların çocukları yaşıyor.

Yalının bir bölümü de düğün ve konser gibi farklı etkinlikler için kullanılıyor.

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