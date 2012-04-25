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Kültür-Sanat

'İstanbul Boğazı'na rekor fiyat

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen açık artırmada, Ivan Aivazovsky’nin ‘İstanbul ve Boğaz’ adlı yağlı boya tablosu 3 milyon 233 bin 250 Sterlin’e (yaklaşık 9 milyon TL) satıldı

25 Nisan 2012 00:07

1 milyon Sterlin den açık artırmaya sunulan tablo,müzayedenin Orientalist resimler içinde bugüne kadar en yüksek fiyata satılan eser olarak rekor kırdı

Ünlü müzayede salonu Sotheby’s’in düzenlediği Türk ve İslam Sanatı Haftası çerçevesinde satışa sunulan tablo, bugün yapılan müzayedede 3 milyon 233 bin 250 Sterlin’e (yaklaşık 9 milyon TL) satıldı. 
 
1 milyon Sterlin’den açık artırmaya sunulan tablo,müzayedenin Orientalist resimler içinde bugüne kadar en yüksek fiyata satılan eser olarak rekor kırdı. 
 
Rus ressam Aivazovsky’nin 19. Yüzyıla ait İstanbul Boğazı manzaralı tablosu ressamın İstanbul’u ziyaret ettiği 1845-1890 yılları arasında tamamlandı. 
 
Müzayedenin en gözde parçası olan Osman Hamdi Bey’in,1878 yılına ait ‘Okuyan Genç Emir’ adlı tablosu ise alıcı bulmadı.Eser 3 milyon sterlinden açık artırmaya katıldı.Tabloya verilen son fiyat 2 milyon 600 bin Sterlin oldu. 
 
Sotheby's'in 2008 yılında düzenlediği müzayedede, Osman Hamdi Bey'in 'İstanbul Hanımefendisi' adlı eseri 3 milyon 380 bin 500 sterline satılarak rekor kırmıştı. 
 
Sotheby’s’in 24-26 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceği Türk-İslam Eserleri Haftası’nda Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze modern Türk sanatının önemli eserleri satışa sunulacak.

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