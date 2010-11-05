-İSTANBUL BOĞAZI YOĞUN SİSE TESLİM İSTANBUL (A.A) - 05.11.2010 - İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişleri yapılamıyor. İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, boğaz dün saat 22.30 itibariyle yoğun sisin görüş mesafesini olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğazdaki transit gemi geçişleri, halen gerçekleştirilemiyor. Bu arada, İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO) Eskihisar-Topcular arabalı vapur seferinin saat 09.10, boğaz hattı seferlerinin ise saat 09.18 itibariyle yapılamadığı bildirildi.