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Yaşam

İstanbul Boğaz'ı sis nedeniyle kapandı

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle, deniz ve hava ulaşımında aksamalar yaşandı. Atatürk Havalimanı'nda görüş mesafesi 250 metreye kadar düştü.

05 Ocak 2012 02:00


T24 - İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle, deniz ve hava ulaşımında aksamalar yaşandı. Atatürk Havalimanı'nda görüş mesafesi 250 metreye kadar düştü.



CNNTürk'te yer alan habere göre; yoğun sis nedeniyle iniş yapamayan bazı uçaklar havada tur atarken, THY'nin Dalaman-İstanbul ve Adana-İstanbul seferini yapan yolcu uçakları da Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirildi.

Yetkililer, gecenin ilerleyen saatlerinde havalimanındaki görüş mesafesinin 100-150 metreye kadar düşebileceğini kaydetti.


Boğaz kapatıldı

İstanbul Boğazı da, yoğun sis dolayısıyla gemi trafiğine kapatıldı. İstanbul Gemi Trafik Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı, sis nedeniyle saat 20.16'da çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Yoğun sisin etkisini kaybetmesiyle İstanbul Boğazı'ndan geçişlere Güney-Kuzey yönünden saat 07.00'dan itibaren tekrar başlandı.

Öte yandan, Şehir Hatları'nın dün akşam saat 20.30'dan sonraki tüm vapur seferleri de iptal edildi.

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