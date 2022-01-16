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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Kuru yük gemisi makine arızası yaptı; arıza nedeniyle boğazda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

16 Ocak 2022 23:00

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde Brave Night isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda trafiğin çift yönlü askıya alındığı duyuruldu. Tekirdağ'dan Romanya'ya seyir halindeki Brave Night isimli kuru yük gemisi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde makine arızası yaptı. Arızalanan gemi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kurtarma-8 römorku, KEGM-6 botu ve kılavuz kaptanı ivedilikle bölgeye yönlendirdi. (İHA)

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