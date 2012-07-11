İstanbul Boğazı Haliç'e hayat verecek

İSKİ’nin 3 yıl önce başlattığı projeyle Cendere’den gelen deniz suyu Kağıthane Deresi’nden geçerek Haliç’e ulaşacak. Böylece sirkülasyon sağlanarak Haliç yeniden eski canlı günlerine geri dönecek.

Milliyet'in haberine göre, İstanbul Boğazı’ndan pompalanan 260 bin metreküp deniz suyu Haliç’e yeniden hayat verecek. Ayazağa Sarıyer Çayırbaşı arasına inşa edilen 4 km’lik tünel tamamlandı. Cendere’den gelen deniz suyu Kağıthane Deresi’nden geçerek Haliç’e ulaşacak. İSKİ’nin 3 yıl önce başlattığı proje de sona gelindi ve Haliç’e deniz suyu akıtıldı.

Eski günlerine dönecek

Sarıyer Çayırbaşı’nda inşa edilen tünel aracılığıyla Boğaz’dan pompalanan 260 bin metreküp deniz suyu önce Ayazağa Deresi’ne, bağlantılı olarak Kağıthane Deresi’ne akıtılacak.

Bu proje sayesinde Haliç’te sirkülasyon sağlanarak yeniden eski canlı günlerine geri dönecek. Deniz suyu Haliç’te rif yapısı ve biyolojik çeşitliliğin artmasına katkı sağlayacağı gibi çeşitli etkinliklerin de başlamasına önayak olacak.

Deneme amaçlı salınan deniz suyu Kağıthane Deresi’ni ve Haliç’in kuşbakışı görüntüsünü de değiştirdi.

Başbakan Erdoğan’ın da programı dahilinde olduğu bildirilen resmi açılışın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kağıthane ve Haliç’te artık her hafta yeni bir etkinlik yapılacağını belirterek, “Zaten Sadabad Vadimiz SİT alanı olduğu için özel bir mekan haline geldi. Başbakanımızın da çok önemsediği bu proje sayesinde deniz suyuyla yeniden hayat bulacak. Sadabad Deresi olarak da bilinen Kağıthane Deresi’ne yarım asır sonra yeni aldığımız kayıkları indireceğiz” dedi.