-İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI İSTANBUL (A.A) - 06.11.2010 - İstanbul'da yoğun sis, hava ve deniz ulaşımını etkiliyor. İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Boğazı, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 18.20'de gemi trafiğine kapatıldı. Sabiha Gökçen Havalimanında da sis nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı. Gün içinde sis yüzünden alana inemeyen 17 uçak, Atatürk Havalimanı ve diğer meydanlara yönlendirildi. Sabiha Gökçen Havalimanında 12.00 ile 17.00 saatleri arasında etkisi azalan sisin, 17.00'den sonra tekrar etkisini artırması nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi.