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Yaşam

İstanbul Boğazı gemi geçişine kapatıldı

İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine kapatıldı. Kentte yoğun sis, akşam saatlerinden bu yana etkili olmaya devam ediyor

10 Ocak 2014 08:39

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Boğaz trafiğinin transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini açıkladı.

Sis nedeniyle kara ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle 23.00'ten itibaren Boğaz'ın çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

 

Öğlen saatlerinde azalacak

 

Sis gece saatlerinden itibaren etkili olurken, kent merkezleri ve TEM otoyolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Bazı noktalarda trafik kazaları yaşandı. Düzce'de bir tır, büyükbaş hayvan taşıyan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 araç birbirine girerken, zincirleme kazada 3 kişi yaralandı, 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini açıkladı.

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