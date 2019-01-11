T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul Boğazı, 5 saat sonra gemi trafiğine yeniden açıldı

İstanbul Boğazı'nda etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alınmıştı

11 Ocak 2019 00:24

İstanbul Boğazı'nda fırtına nedeniyle çift yönlü olarak kapatılan gemi trafiği, 5 saatin ardından normale döndü.

Meteorolojinin Yalova ve İstanbul için kuvvetli fırtına uyarısının ardından akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nda rüzgar şiddetini arttırdı. Bu nedenle saat 18.30'da boğazda gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı. Gemiler, Marmara Denizi'nde Zeytinburnu açıklarında demirledi. Karadeniz'de ise gemiler, Kumköy açıklarında bekletildi. 

Boğaz'da demirleyen irili ufaklı tekneler ise dalgalar yüzünden batma tehlikesi geçirdi. Arnavutköy sahilde bir sürat teknesinin gündüz kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle battığı öğrenildi. 

Gemi geçişleri saat 23.30 sıralarında 5 saatin ardından açıldı. Marmara'dan Karadeniz'e 200 metreden uzun olmayan ve tehlikeli madde taşımayan gemilerin geçişine izin veriliyor.

ETİKETLER

istanbul boğazıgemi geçiştrafikfırtınarüzgarboğaz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24