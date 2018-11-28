İstanbul Boğazı 3 saat gemi trafiğine kapatıldı

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Boğazı, orkoz nedeniyle yaklaşık 3 saat boyunca gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz trafiği, saat 21.30\'dan itibaren normale döndü. Bu süre boyunca vapur ve tekne seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmadı.

Özellikle İstanbul Boğazı\'nda görülen, doğal olarak, kuzeyden güneye doğru olan akıntının, lodos nedeniyle güneyden kuzeye doğru yönelmesi sonucu oluşan akıntı olarak bilinen orkoz, gemi trafiğinin durmasına neden oldu. Orkoz nedeniyle, Boğaz, akşam saatlerinden itibaren büyük gemi ve tankerlerin geçişine kapatıldı. Yaklaşık 3 saat kapalı kalan Boğaz trafiği, saat 21.30\'dan itibaren normale döndü.

Bu süre boyunca vapur ve tekne seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadı.

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