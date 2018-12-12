İSTANBUL BİR GÜNDE 4 MEVSİM YAŞADI

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Zeki GÜNAL, İSTANBUL(DHA)

Önce kar, sonra yağmur ve ardından da güneş… İstanbul 4 mevsimi tek bir günde yaşadı.

Güne soğuk ve kuru bir hava ile başlayan İstanbul Taksim Meydanı\'nda 12.00 sularında kısa süreli kar yağışı görüldü. Mevsimin ilk karını çok sayıda yerli ve yabancı turistin cep telefonları ile çektiği görüldü. Ardından öğle saatlerine doğru kar yağışı yerini hafif sağanak yağmura bıraktı. Bu sırada meydan ve İstiklal Caddesi\'nde bulunanların yağmurdan şemsiyeleri ile korunmaya çalıştığı görüldü.

Akşam saatlerine doğru sağanak yerini açık bir havaya bıraktı. 17.00 sularında ise Taksim ve çevresinde güneş yüzünü gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilenler yine anıt ve çevresinde bol bol fotoğraf çekti.

Görüntü dökümü

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-Taksim\'de kar yağışı

-Karda koşan çocuk

-Karda fotoğraf çekenler

-Taksim\'de yağmur

-İstiklal Caddesi\'nde şemsiyesi ile gezenler

-Taksim\'de güneş açması

-Kuşların Taksim Meydanı üzerinde dans etmesi

-Anıt çevresinde fotoğraf çekenler

-İstiklal Caddesi\'nden detaylar



