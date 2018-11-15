İstanbul Bilgi Üniversitesi, ‘BİLGİ Umut Var' projesini başlattı

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Bilgi Üniversitesi, insanlara ilham veren iyilik hikayelerinin desteklenmesi, toplum tarafından bilinirliğinin artması ve yenilerinin teşvik edilmesine katkıda bulunmak amacıyla \'BİLGİ Umut Var\' isimli bir proje başlattı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, bu yıl ilk kez iyilik hikayelerinin desteklenmesi ve toplum tarafından bilinirliğinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla ‘BİLGİ Umut Var’ projesini düzenliyor. Proje ile insanlığa umut, cesaret veren, ilham kaynağı olan iyilik hikayeleri paylaşılıyor.

“BM’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ BAZ ALINDI”

Hikayelerin seçiminde, Birleşmiş Milletler’in (BM) yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşaması için belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi baz alındı. Projenin ilk etabı sonunda,öğrencilerin seçtiği 33 iyilik hikayesi projenin internet sitesine yüklendi.

Öğrenciler tarafından belirlenen iyilik hikayeleri 5 Kasım’da projenin ikinci etabı için projenin internet sitesinde halk oylamasına sunuldu. Halk jürisi tarafından belirlenen 10 hikayenin kahramanı, 13 Aralık Perşembe günü İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenecek törende ağırlanacak. Halk oylaması20 Kasım tarihine kadar devam edecek.

UMUT VEREN HİKAYELER

BİLGİ’li öğrenciler tarafından seçilerek projenin internet sitesinde halk oylamasına sunulan iyilik hikayelerinin isimleri:

“İhtiyaç Haritası”, “Köy Okulları Ablası”, “Upsendrom Girişimi”, “Bir Tebessüm İçin Derneği”, “Enka İyilik Projesi”, “Hayvansever Gökçer Korkmaz”, “Kostak’ı kaybetti, kendini sokak hayvanlarına adadı”, “Leyla’dan Sonra Gönüllüleri”, “İyilik Kolyeleri: Sakajewa”, “Dünya İnsani Yardım Projesi”, “AHBAP”, “Doyuran Kareler”, “Kitap Koala”, “Hayata Sarıl Lokantası”, “Askıda Ne Var?”, “İhtiyacı Olan Bu Sepetten Ekmek Alabilir”, “Bir Destek Bin Huzur”, “Kanser Savaşçıları Derneği”, “Düşler Kavanozu”, “Ödünç Ragbi Topuyla Şampiyon Yaptı, Şimdi Hokey Öğretiyor”, “Hayat Tamircisi”, “Mardin’de Sinekli Bakkal Kitap Okumaya Teşvik Ediyor”, “Herkese Kitap Vakfı”, “Atma! Tamir Olsun Çocuklara Umut Olsun”, “Onkoday Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği”, “Deliler Kahvehanesi Herkese Açık”, “Değişim Liderleri Derneği”, “Öğretmen Mehtap Çevik, Kız Öğrencilerin Eğitimi İçin Destek Oluyor”, “Kitapları Çocuklar İçin Sokağa Taşıyor”, “Kanber Bakkal’dan Çocuklara: Kitabı Özetle, İstediğini Al”, “TOÇEV Kurucusu Ebru Uygun: 5 Milyon Çocuğun Hayatına Dokunan Kadın”, “Yarına Umut Ol”, “İşkence Edilen Sokak Kedisi Ayşe’yi Esnaf Ameliyat Ettirdi.\"