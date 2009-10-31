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Kültür-Sanat

İstanbul Bienali’nde son hafta!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Uluslararası İstanbul Bienali 8 Kasım’a kadar açık kalacak.

31 Ekim 2009 02:00

Koç Holding sponsorluğunda, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Uluslararası İstanbul Bienali 8 Kasım’a kadar açık kalacak.

Bienal bu yıl keskin söylemleriyle öne çıktı. Antrepo No 3, Tütün Deposu ve Feriköy Rum Okulu’nda 40 ülkeden 70 sanatçı ve sanatçı grubunun 141 projesine ev sahipliği yapan bienal, Brecht’in “İnsan Neyle Yaşar”ından yola çıkarak, anti-kapitalist bir söylem sundu.

Kapitalist düzenin dünü ve bugününü irdeleyen bienal, sanat çevrelerince ‘bugüne kadar gerçekleştirilen en politik bienal’ olarak tanımlandı. Bienal rehberinde, küratörlerin etkinliğin kavramsal çerçevesiyle ilgili yazılarına, mekân planlarına, sanatçılarla ve işlerle ilgili bilgilendirici metinlere, projelerden görsellere yer verildi. Bienal rehberinde de vurgulandığı gibi bu yıl bienaldeki sanatçıların 30’u kadın, 32’si erkek; en yaşlı sanatçı 76 yaşındayken, en genci 27 yaşında; en yüksek katılım 27 sanatçıyla Orta Doğu’dan gelirken, Bienal’in planlanan bütçesi 20 Ağustos 2009 itibarıyla 2.050.299 euro.

Bu yıl Canan Şenol, Nilbar Güreş, Vyacheslav Akhunov, KP Brehmer, Artur Zmijewski, Sanja Ivekoviç, Bureau d’Etudes’un öne çıktığı ve yurtdışından 4 bini aşkın sanatseverin izlediği bienali dilerseniz rehberle de gezebilirsiniz.

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