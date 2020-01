İstanbul Bienali'nde büyük ses getiren Adrián Villar Rojas, Metropolitan Sanat Müzesi'nde

Arjantinli sanatçı Adrián Villar Rojas’ın 2015 yılında 14. İstanbul Bienali’ne özel olarak ürettiği ve Büyükada’da sergilenen heykel enstalasyonu Tüm Annelerin En Güzeli, dünyanın önde gelen gazetelerinden The New York Times tarafından sanatçının en önemli eserleri arasında gösterildi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve Carolyn Christov-Bakargiev’in şekillendirdiği 14. İstanbul Bienali’nde pek çok yeni iş 36 farklı mekânda ilk defa izleyici karşısına çıkmıştı.

The New York Times’da 5 Mart’ta yayımlanan Laura Van Straaten imzalı haberde, Adrián Villar Rojas’ın New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin çatı bahçesi için aldığı eser siparişine değiniliyor. Bugüne kadar bu alanda sergi yapacak en genç sanatçı olacak 36 yaşındaki Rojas’ın, 14. İstanbul Bienali’nde sergilenen Tüm Annelerin En Güzeli adlı eseriyle ilgili yazıda, “2015’teki İstanbul Bienali’nde Marmara Denizi’nden yükselen bu eserinin bir Instagram sansasyonu haline geldiği” belirtilirken eserin bir fotoğrafına da yer veriliyor.

Haberde sanatçının en dikkat çeken eserleri arasında 2015’te 14. İstanbul Bienali kapsamında Büyükada’da yer alan Tüm Annelerin En Güzeli’nin yanı sıra 2009’da Patagonya ormanlarında sergilenen balina heykeli My Dead Family ve 2013’te Londra’daki Serpentine Gallery’de sergilenen fil heykelleri Today We Reboot The Planet da yer alıyor.

Adrián Villar Rojas’ın Troçki’nin Büyükada’da 1932-1933 yılları arasında yaşadığı evin kıyılarına yerleştirdiği hayvan heykellerinden oluşan eseri Tüm Annelerin En Güzeli, 14. İstanbul Bienali’nin en çok konuşulan ve sosyal medyada en çok paylaşılan eserlerinden biri olmuştu.

15. İstanbul Bienali, “iyi bir komşu” başlığıyla 16 Eylül-12 Kasım 2017 tarihleri arasında sanatçı ikilisi Elmgreen & Dragset’in küratörlüğünde gerçekleştirilecek. Ev ve mahalle kavramlarını pek çok açıdan ele alacak bienal iç mekânlardaki yaşam şekillerinin yakın tarihte geçirdiği dönüşümü inceleyecek. İki ay boyunca ücretsiz olarak gezilebilecek 15. İstanbul Bienali’nde, birbirine komşu mekânlarda yer alacak serginin yanı sıra bir dizi performans ve konuşma da düzenlenecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 15. İstanbul Bienali’ne çok sayıda kurum, kuruluş, uluslararası fon sağlayıcı ve fon kuruluşları da destek veriyor.

