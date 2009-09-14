İstanbul Bienali'den Diyarbakır açılımı

Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenen 11. Uluslararası İstanbul Bienali'ne katılan bir grup sanatçının video projeleri 16 Eylül'e kadar Diyarbakır Sanat Merkezi'nde gösterilecek.



Dün eleştirmen Robert C. Morgan'ın, Diyarbakır Sanat Merkezi'nde çağdaş sanatın toplumun dönüşümündeki rolü ve bienallerin kültürel küreselleşmede arabuluculuk görevi üzerine verdiği konferansla başlayan etkinlikte bugün Brecht'in Her Şey Böyle Gittiği İçin, Hiçbir Şey Böyle Devam Etmeyecek sözünden ismini alan video gösteriminde, Natalya Dyu, Larissa Sansour, Mounira Al Solh, Hamlet Housepian, Tamas St.Auby ve Maria Ruido'nun çalışmaları gösterilecek. Yarın ise bienale Nefes ve Köken, Robben adlı video çalışmalarıyla katılan Erkan Özgen saat 17.00'de Diyarbakır Sanat Merkezi'nde bir konuşma yapacak.



Konuşmanın ardından da bir Brecht alıntısı olan Yardım ve Güç Yekpare Bir Bütün Oluşturur ve Bu Bütündür Değiştirilmesi Gereken başlıklı video gösterimi başlayacak. 16 Eylül Çarşamba ise saat 16.30'da Avi Mograbi'nin Yardım ve Güç Yekpare Bir Bütün Oluşturur ve Bu Bütündür Değiştirilmesi Gereken başlıklı video gösterimi yapılacak.

