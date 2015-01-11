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İstanbul Beylikdüzü'ndeki yangında 2 kişi öldü

Bir kişi yangın nedeniyle zehirlenerek, bir kişi de panik anında apartmandan atlayarak hayatını kaybetti

11 Ocak 2015 23:22

İstanbul Beylikdüzü'nde bir sitede çıkan yangında, dumandan zehirlenen 1 kadın yaşamını yitirirken, yangın sırasında paniğe kapılarak apartman boşluğuna atlayan 1 kadın da hayatını kaybetti.

Olay saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Barış Mahallesi, Sakarya Caddesi üzerindeki Kutlu Sitesi A-2 Blok'un elektrik panosunda yangın çıktı. Apartmanın içi duman içinde kalırken, 8 kişi dumandan etkilenerek hastaye kaldırıldı. Ancak hastaneye kaldırılan 1 kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Üsk katlarda oturan 1 kadın da, yangın sırasında paniğe kapılarak kurtulmak için apartman boşluğuna atladı. Ancak talihsiz kadın yaşamını yitirdi.  Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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