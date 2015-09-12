İstanbul Beylikdüzü'nde trans kadına saldırı

İstanbul Beylikdüzü'nde 22 yaşındaki trans kadın Zirve Soylu kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı.

Michelle Demishevich’in Twitter’dan duyurduğu habere göre, trans kadın Zirve Soylu dün akşam 22:00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu 22 yaşındaki trans kadının vücudunda çok sayıda kesik oluştu. Polisin saldırıya uğrayanın trans kadın olması dolayısıyla olay yerine gelmediği iddia edilirken, Zirve Soylu Esenyurt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Soylu, tedavisinin ardından taburcu edildi.