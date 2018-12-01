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İSTANBUL- BEYLİKDÜZÜ'NDE İRANLILARA UYUŞTURUCU BASKINI

İstanbul DHA Beylikdüzü’nde yapılan uyuşturucu operasyonunda  1'i kadın 3 İranlı yakalandı

01 Aralık 2018 13:47

İstanbul DHA
Beylikdüzü’nde yapılan uyuşturucu operasyonunda  1\'i kadın 3 İranlı yakalandı. Operasyonda 1 kilo 250 gram toz halde metamfetamin, 16 kilogram sıvı halde meramfetamin ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü’nde bir adresin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığını belirledi. Geçtiğimiz Pazartesi günü adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucuyu imal ettiği öne sürülen İranlı  E.I, A.T ve E.E gözaltına alındı. Yapılan aramada 1 kilo 250 gram toz halde metamfetamin, 16 kilogram sıvı halde meramfetamin ve uyuşturucu yapım malzemeleri ele geçti. 
İranlıların ürettikleri uyuşturucuların bir kısmını Türkiye\'de geri kalanını da Uzak Doğu ülkelerine gönderdikleri belirlendi. 3 şüpheli  tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntü Dökümü:
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//FOTOĞRAF
-ele geçirilen uyuşturucu
-Şüphelilerin fotoğrafları

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