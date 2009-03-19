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Politika

'İstanbul beni seçmezse yazık eder'

Saadet adayı Mehmet Bekaroğlu, "Giderek 'İstanbul beni seçmezse yazık eder' diye düşünmeye başlıyorum" dedi.

19 Mart 2009 02:00

Saadet Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Bekaroğlu, "Giderek 'İstanbul beni seçmezse yazık eder' diye düşünmeye başlıyorum" dedi.


Bekaroğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Mustafa Koca'yı ziyaret etti.

Koca, ziyarette yaptığı konuymada, ekonomideki likidite sıkıntısı nedeniyle birçok sektörün çok zor durumda olduğunu ifade ederek, "Küresel ekonomilerdeki gelişmelerde birileri bizi tokatlıyor ama bu tokatlamanın nereden geldiğini iyi tahlil edebilirsek o zaman çözüm buluruz. Bunu iyi tahlil etmemiz lazım" dedi.

Bir süre önce düzenlenen ve bazı bakanların katıldığı toplantıda, inşaat, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinde ÖTV ve KDV indirimi yapılması gerektiğini dile getirdiklerini kaydeden Koca, ancak söz konusu vergi indirimin yeni hayata geçirildiğini hatırlattı. Koca, sektörlerin krize girmeden önlemlerin alınması gerektiğini, iktidarın bu konuda yavaş hareket ettiğini savundu.

Bekaroğlu da İstanbul'u yönetirken halka danışacaklarını ancak uzmanlarla birlikte son kararı vereceklerini söyledi.

Bu nedenle seçim çalışmalarına başladıkları ilk günden itibaren sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiklerini belirten Bekaroğlu, ülke sorunlarıyla ilgili çeşitli konuları değerlendirdiklerini ve çok şey öğrendiğini kaydetti. Bekaroğlu, "Giderek, 'İstanbul beni seçmezse yazık eder' diye düşünmeye başlıyorum. Heyecanım vardı zaten. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak, tek başına ciddi bir iş. Bundan dolayı heyecanlıydım. Baktıkça, gördükçe daha da heyecanlanıyorum. Umarım İstanbul bu şansı kaybetmez. Ben de böyle bir fırsat bulurum" diye konuştu.

Bekaroğlu, ASKON Genel Başkan Yardımcısı Sıtkı Abdullahoğlu'nun, "Seçim çalışmalarına ilk başladığınızda cip kullananlarla ilgili bir polemik gündeme getirmiştiniz. Şimdi onlardan da oy istiyor musunuz?" sorusuna "Hayır istemiyorum. Ne yapacağız o kadar oyu?" cevabını verdi.

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