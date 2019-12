'İstanbul beni heyecanlandırıyor'

Dünyanın önde gelen müzikal yapım şirketi 'UK Productions' tarafından hazırlanan Singin' In The Rain müzikali, Türk seyircisiyle buluşmaya hazır. Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) organizasyonuyla Türkiye'ye getirilen Singin' In The Rain, TİM Maslak Show Center'da 3 Kasım'dan itibaren izleyicilerle buluşacak. Bu arada Londra'da başlayan, Broadway'den Tokyo'ya dünyanın tüm önemli şehirlerinde sergilenen müzikalin İstanbul gösterisi, ekipte heyecan yarattı. Başrol oyuncusu ABD'li aktör Tim Flavin de verdiği röportajda; "İstanbul'da dans edeceğim için çok heyecanlıyım" diye konuştu.



'Singing in the rain' tüm dünyada bilinen bir şarkı... Bu şarkıyı seslendirdiğinizde seyircinin tepkisi nasıl oluyor?



Sahnede dans eden ve bu şarkıyı söyleyen birini görünce, izleyiciler kendilerini şarkı söylemekten alıkoyamıyor. Bu eserin evrensel bir kitlesi var, izleyiciler en azından şarkının bir kısmına eşlik edecek kadar şarkıyı biliyor. Birlikte söylüyorlar.



Peki böyle bir eseri Türk izleyiciyle buluşturmak, İstanbul'da dans etmek nasıl bir duygu?



Medeniyetlerin başkenti olarak gördüğüm İstanbul'da bulunmak ve böyle bir eseri sergilemek çok güzel olacak. İstanbul'da dans edeceğim için gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım.



Bu rolde yer almanızda film hakkındaki düşünceleriniz etkili oldu mu?



Bu filmi henüz çocukken izledim. Rolü kabul etmemde filmi beğenmemin de etkisi olmuştur.



Peki filmde sizi en çok etkileyen sahne hangisiydi?



Gene Kelly'nin muhteşem performansıydı...



Bir dönemi yansıtıyor



Filme ve ardından müzikale konu olan hikaye size neler hissettiriyor?



Bu müzikal bir dönemi tam olarak ortaya koyuyor. Dramı ve eğlenceli kesitleriyle... Sesli filme geçişte insanların ve kariyerlerinin ne kadar etkilendiğini görüyoruz. Sessiz filmlerin kalkmasıyla çok önemli oyuncular tamamen ortadan kayboldu.