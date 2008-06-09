İstanbul Belgesel Günleri başlıyor

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 40 yıldır verdiği Türk Sineması Ödülleri içinde bundan böyle belgesel filmlere de yer verme kararı aldı. Dernek üyesi sinema eleştirmenlerinin seçimleri ile bu yıl sonunda verilecek olan ilk “SİYAD En İyi Belgesel Ödülü”nün aday filmleri DOCUMENTARIST kapsamında seyirciyle buluşacak. Hafta boyunca sözkonusu belgeseller, yıl sonunda yapılacak değerlendirme için dernek üyeleri tarafından da izlenecek.



8-13 Temmuz tarihleri arasında “SİYAD Yerli Belgesel Seçkisi” başlığı altında sunulacak olan bu bölümdeki filmler, 2008 içinde festivallerde gösterilmiş olan yaklaşık 65 yerli belgeselin içinden seçilecek. Bu gösterimlerle SİYAD, hem izlenme olanağı kısıtlı olan belgeselleri üyelerine ulaştırmayı, hem de ödül sayesinde yerli belgesel üretimine dikkat çekmeyi amaçlıyor.



Türkiye sinemasının olduğu kadar yerli belgesel sektörünün de merkezi olan, sinema ve televizyon fakültelerinin önemli bir kısmına ev sahipliği yapan ve her yıl onlarca belgeselin çekildiği İstanbul’da, film festivallerinin sayısı giderek artarken ne yazık ki belgeselin gösterim olanakları hâlâ son derece kısıtlı. DOCUMENTARIST, sadece belgesel meraklılarını değil özellikle yeni kuşak belgeselcileri ve sinema öğrencilerini de gözeten, atölye, masterclass gibi yan etkinliklerle zenginleştirilmiş bir etkinlik olarak bu boşluğu bir nebze doldurmayı hedefliyor.