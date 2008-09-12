İstanbul Belediyesi'nden 5 yeni okul

Başbakan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesince biri Ağrı'da yaptırılan 5 okulun toplu açılışını, Şişli Ayazağa Lisesi'nde düzenlenen törenle yaptı.



2008-2009 eğitim-öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulunan Erdoğan, belediyenin yaptırdığı 5 okuldan birinin Ağrı'nın Patnos ilçesinde, diğerlerinin Esenyurt, Hadımköy, Kartal ve Şişli'de olduğunu belirtti. Erdoğan, bu okulların öğrencilere, öğretmenlere ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, bunların dışında 11 okulu bitirerek hizmete soktuğunu ve böylece biten okul sayısının 16'ya çıktığını anlatan Erdoğan, yapımı devam eden okul sayısının 7 olduğunu, yapımı tamamlanan 4 okul ilave edildiği zaman da İstanbul Büyükşehir

Belediyesinin eğitime katkısının açık bir şekilde ortaya çıktığını söyledi.



Bilim ve teknoloji sınıfları



Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Ağrı'nın Patnos ilçesinde de okul yaptığını ve bu okula bilim ve teknolojiyi götürdüğünü belirterek, Patnos'taki çocukların bu bilim ve teknoloji sınıfında bilgisayar eğitimi alacağını, hızlandırılmış internet ağıyla dünyayla buluşacağını anlattı. AK Parti iktidarının attığı adımın bu olduğunu ve bunun devam edeceğini

söyleyen Erdoğan, tören alanında bulunan öğrencilere, bilim ve teknoloji sınıfında bilgisayarla baş başa olup olmadıklarını sordu. Erdoğan, bu sınıfların sayısını daha da artıracaklarını ve daha da geliştireceklerini belirterek, ''Çünkü benim ülkemin çocukları Ahmet'i, Mehmet'i,

Ayşe'si, Fatma'sı Hans'tan Corç'tan geri olmaz; bunu öyle bileceğiz'' diye konuştu.



Daha önce yer tahsis edilmediği için bu okulun spor salonunun yapılamadığını ancak yerin verilmesiyle bu salonunun da kısa sürede yapılacağını belirten Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 120 okula kapalı spor salonu yaptığını hatırlattı.



Kendi dönemlerinde böyle spor salonları bulunmadığını belirten Erdoğan, ''Okulun altında bodrum katında sıçradığın zaman başın tavana değerdi. Böyle yerlerde beden eğitimi yapardık ama şimdi diyoruz 'biz bu çileleri çektik, yeni nesiller, evlatlarımız bu çileleri çekmesin'. Modern şartlar neyi gerektiriyorsa, yavrularımız bu şartlarda eğitim ve öğretim alsın'' diye konuştu.





